সিনেমা

থ্রিলার গল্পের ওয়েব ফিল্মে ইরফান, ভাবনা ও দীঘি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সুমন ধরের পরিচালনায় ‘শেষ চিঠি’ ও ‘ফেরা’ নামের দুটি ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। আবারও এই নির্মাতার নতুন কাজে যুক্ত হয়েছেন দীঘি। ডার্ক থ্রিলার গল্পে নির্মিত এই ওয়েব ফিল্মে দীঘি ছাড়াও আছেন ইরফান সাজ্জাদ ও আশনা হাবিব ভাবনা।

ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে এখন চলছে ওয়েব ফিল্মটির শুটিং। এখনো নাম চূড়ান্ত হয়নি। গল্প নিয়ে এখনই বিস্তারিত বলতে চান না নির্মাতা। শুধু জানালেন, থ্রিলার ঘরানার গল্পটি দর্শকের কাছে উপভোগ্য হবে বলেই বিশ্বাস তাঁর। নির্মাতা সুমন ধর বলেন, ‘এটি মূলত গল্পনির্ভর একটি কাজ। চরিত্রের প্রয়োজনে এতে ইরফান সাজ্জাদ, ভাবনা ও দীঘিকে নেওয়া হয়েছে। শিল্পীরাও তাঁদের সেরাটা দিয়ে কাজ করছেন। আশা করছি দর্শক কাজটি উপভোগ করবেন।’

দীঘি বলেন, ‘সুমন ধর সব সময় ভিন্ন ঘরানার গল্পে কাজ করতে পছন্দ করেন। এবারও তেমন একটি গল্প বেছে নিয়েছেন। এর আগে দুটি কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। দুটি ওয়েব ফিল্ম থেকে ভালো সাড়া পেয়েছি। আশা করছি এবারও সবার ভালো লাগবে।’

ইরফান সাজ্জাদ ও আশনা হাবিব একসঙ্গে পর্দায় হাজির হলেও এবারই প্রথম এই দুজনের সঙ্গে অভিনয় করছেন দীঘি। অভিনেত্রী বলেন, ‘দুজনের সঙ্গে প্রথমবার কাজ করলেও অভিজ্ঞতা অনেক ভালো। তারা খুব সাপোর্টিভ। আমরা খুব মজা করে শুটিং করছি।’ ওয়েব ফিল্মটি নিয়ে আশাবাদী ইরফান সাজ্জাদও।

নির্মাতা জানান, ওয়েব ফিল্মটি নির্মিত হচ্ছে আগামী রোজার ঈদকে কেন্দ্র করে। তবে কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে, তা জানাননি নির্মাতা। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে এই ওয়েব ফিল্মের নাম এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

অভিনয়ওয়েব ফিল্মবিনোদন
