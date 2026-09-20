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সিনেমা

২৮ বছর পর নতুন রূপে ফিরছে ‘হঠাৎ বৃষ্টি’, মুক্তি ২ অক্টোবর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২৮ বছর পর নতুন রূপে ফিরছে ‘হঠাৎ বৃষ্টি’, মুক্তি ২ অক্টোবর
‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’ সিনেমায় আরিয়ান ও রাদিফা। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তির ২৮ বছর পর নতুন করে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার অন্যতম সফল সিনেমা ‘হঠাৎ বৃষ্টি’। নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’। গল্প একই থাকলেও বদলে গেছে সিনেমার প্রেক্ষাপট। এবার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কামরুজ্জামান। নতুন সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে আশীর্বাদ চলচ্চিত্র ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। নির্মাতা জানান, আগামী ২ অক্টোবর সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে আবার হঠাৎ বৃষ্টি।

বাসুদেব চ্যাটার্জির পরিচালনায় হঠাৎ বৃষ্টিতে দেখা গিয়েছিল নতুন অভিনয়শিল্পীদের। বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করা ফেরদৌস আহমেদ ও প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর রসায়ন মন জিতে নেয় দর্শকের। এবারও কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে নতুন দুই অভিনয়শিল্পীকে। ফেরদৌসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিয়ান আর প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর চরিত্রে রাদিফা।

নতুন এই জুটি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে নির্মাতা কামরুজ্জামান বলেন, ‘আরিয়ান ও রাদিফা খুব ভালো করছে। নিজেদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করছে। দর্শক তাদের আপন করে নিলেই আমাদের চেষ্টা সফল হবে। ব্যক্তিগতভাবে আশা করছি, বাংলা সিনেমা নতুন দুই অভিনয়শিল্পী পেতে যাচ্ছে।’

আবার হঠাৎ বৃষ্টিতে আরও অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম, ফারজানা ছবি, ক্রিস্টিয়ানো তন্ময়, কায়েস আরজু, মৌ খান, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।

হঠাৎ বৃষ্টি সিনেমার গানগুলোও পেয়েছিল জনপ্রিয়তা। ‘ছোট ছোট স্বপ্নের নীল মেঘ’, ‘একদিন স্বপ্নের দিন’, ‘সোনালি প্রান্তরে’সহ মোট ছয়টি গান ছিল এতে। ওই ছয়টি গানের তিনটির রিমেক হচ্ছে নতুন সিনেমায়। সঙ্গে থাকছে নতুন দুটি গান।

বিষয়:

অভিনেতাচলচ্চিত্রসিনেমাবিনোদন
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