সিনেমা

নকলের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন সোলজারের পরিচালক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘সোলজার’ সিনেমায় শাকিব ও তিশার লুক
‘সোলজার’ সিনেমায় শাকিব ও তিশার লুক

শাকিব খান এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। তবে শুটিং শেষ হওয়ার আগেই এ সিনেমার বিরুদ্ধে উঠেছে নকলের অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার অনলাইনের এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে এ অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, শাহরুখ খানের ‘জাব তাক হ্যায় জান’ সিনেমার সঙ্গে মিল আছে শাকিবের সোলজারের। তবে নকলের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সিনেমাটির নির্মাতা সাকিব ফাহাদ। জানালেন, নকলের অভিযোগ সত্য নয়, সোলজার নির্মিত হচ্ছে মৌলিক গল্পে।

জাব তাক হ্যায় জান সিনেমায় শাহরুখ খান অভিনয় করেছেন সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ও আনুশকা শর্মা। আনুশকাকে দেখা গেছে তথ্যচিত্র নির্মাতার চরিত্রে। এদিকে সোলজারে শাকিবকেও দেখা যাবে সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে। জাব তাক হ্যায় জানের মতো এতেও শাকিবের বিপরীতে আছেন দুই নায়িকা—তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ঐশী। ফার্স্ট লুকে তিশার হাতে ক্যামেরা দেখে মনে হচ্ছে আনুশকা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে তাঁর চরিত্রের। আর তাতেই জাব তাক হ্যায় জান সিনেমার সঙ্গে সোলজারের মিল খোঁজা হচ্ছে।

সোলজার সিনেমার নির্মাতা সাকিব ফাহাদ জানালেন, একেবারে মৌলিক গল্পেই নির্মিত হচ্ছে সোলজার। তিনি বলেন, ‘আমি দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এটা নাকি নকল গল্পের সিনেমা। এ অভিযোগ সত্য নয়। মানুষ তাদের জায়গা থেকে যেকোনো কিছু ভাবতে পারে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি জানি আমরা অরিজিনাল গল্পে কাজ করছি। এটা একদম বাংলাদেশি গল্প। সবাই যখন সিনেমাটি পর্দায় দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন, অন্য কোনো গল্পের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।’

শুটিং শুরুর আগে শোনা গিয়েছিল, এ বছরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সোলজার। শাকিব খান নিজেও জানিয়েছিলেন, আগামী ডিসেম্বরে সোলজার নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে চান তিনি। তবে শুটিং শুরুর পর আর সিনেমা মুক্তি নিয়ে কথা বলেননি নির্মাতা। এখনো সঠিকভাবে মুক্তির সময় জানাতে পারেননি। শুধু জানালেন, আপাতত ভালোভাবে সিনেমাটি শেষ করতে চান তিনি।

সোলজার মুক্তি প্রসঙ্গে সাকিব ফাহাদ বলেন, ‘আমাদের এখনো শুটিংয়ের কাজ চলছে। এ মুহূর্তে মুক্তি নিয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। আগে সিনেমার কাজ শেষ করতে চাই। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো আপস করব না। দর্শকের যে আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা আছে, সেই জায়গাটা পূরণ করে যখন আমরা প্রস্তুত করতে পারব, তখনই দর্শকের সামনে সোলজার নিয়ে আসতে চাই।’

শুটিংঅভিযোগশাকিব খানছাপা সংস্করণসিনেমা
‘সিনেমা বানিয়েও এত টাকা পাইনি’, ইউটিউবে বিপুল আয় ফারাহ খানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কোরিওগ্রাফার ও নির্মাতা ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত
কোরিওগ্রাফার ও নির্মাতা ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারাহ খান ইউটিউব ভ্লগিং থেকে মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে অর্থ আয় করছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইউটিউব থেকে তাঁর আয় সিনেমা পরিচালনার মাধ্যমে এক বছরে উপার্জিত অর্থের চেয়েও বেশি।

ফারাহ খানের ভ্লগগুলো সাধারণত তাঁর বাবুর্চি (পাচক) দিলীপকে নিয়ে তৈরি রান্নাবান্নার। সেগুলো দর্শক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

অভিনেত্রী সোহা আলী খানের পডকাস্টে এক কথোপকথনে ফারাহ খান জানান, তাঁর টিমের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করার পরই তিনি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে রাজি হন। শুরু থেকেই খাদ্য ও রন্ধন বিষয়ক শো হিসেবে চ্যানেলটিকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি।

‘বিপুল উপার্জন’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফারাহ বলেন, ‘আমার গোটা ক্যারিয়ারে, হয়তো এক বছরেও এত টাকা আমি উপার্জন করিনি, যদিও আমি এতগুলো সিনেমা পরিচালনা করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটা আমার নিজস্ব চ্যানেল। তাই কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বা প্রোডাকশন হাউস আমাকে এটা বলতে পারে না যে “এটা কাটতেই হবে”, কিংবা কোনো টিভি চ্যানেলও বলতে পারে না যে আপনি শুধু এই অতিথিকেই আনতে পারবেন—এটা আমি ভীষণ অপছন্দ করতাম। এই যে একজনকে “এ-লিস্টার” এবং অন্যজনকে “সাধারণ” বলে ভাগ করা হতো, এই ভেদাভেদ আমার একেবারেই ভালো লাগত না।’

এই বিপুল সাবস্ক্রাইবার ও ভিউয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ফারাহ খান ইতিমধ্যেই ইউটিউবের সিলভার প্লে বাটন অর্জন করেছেন।

পাচক দিলীপের সঙ্গে ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত
পাচক দিলীপের সঙ্গে ফারাহ খান। ছবি: সংগৃহীত

‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ ছবির পর গত ১১ বছর ধরে কোনো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেননি ফারাহ খান। সিনেমা ছেড়ে কেন তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন ফারাহ।

২০২৪ সালের এপ্রিলে ফারাহ খান ইউটিউব চ্যানেল খোলেন। তিনি এবং তাঁর বাবুর্চি দিলীপের রান্নার ভ্লগগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমানে তাঁর ইউটিউবে প্রায় ৩০ লাখ (তিন মিলিয়ন) এবং ইনস্টাগ্রামে ৪.৫ মিলিয়ন (৪৫ লাখ) ফলোয়ার রয়েছে।

কাজল এবং টুইঙ্কেলের শো ‘টু মাচ’-এর একটি পর্বে ৬০ বছর বয়সী ফারাহ খান জানিয়েছেন ইউটিউব যাত্রা শুরু করার প্রধান অনুপ্রেরণা কী ছিল।

তিনি বলেন, ‘যখন আমার কোনো সিনেমা হচ্ছিল না, যখন পরিচালনা করছিলাম না, তখন ভাবলাম (চল), ইউটিউব শুরু করি। কারণ আমি আয়ের তারতম্য বুঝতে পারছিলাম। এ ছাড়া, আমার তিন সন্তান আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ওটা মারাত্মক ব্যয়বহুল। তাই আমি মজার ছলে একটি ইউটিউব শো শুরু করলাম—এবং সেটা ক্লিক করে গেল।’

চলচ্চিত্র নির্মাতা শিরীষ কুন্দেরের সঙ্গে ফারাহ খানে ১৭ বছর বয়সী ট্রিপলেট সন্তান সিজার, অন্ন এবং দিবার।

‘ম্যায় হুঁ না’, ‘ওম শান্তি ওম’ এবং ‘তিস মার খান’-এর মতো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন ফারাহ খান।

চলচ্চিত্র নির্মাতাসিনেমাবলিউডবিনোদন
বিয়ে করছেন আলোচিত কে-ড্রামা জুটি

বিনোদন ডেস্ক
শিন মিনা ও কিম উ বিন
শিন মিনা ও কিম উ বিন

এক দশকের সম্পর্ক তাঁদের। দুজনেই কে-ড্রামার জনপ্রিয় মুখ। ২০১৫ সালে একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় কিম উ বিন ও শিন মিনার। ওই বছরই সংবাদমাধ্যমে তাঁরা প্রেমের কথা জানান। এই এক দশকে তাঁদের প্রেম ছিল কোরিয়ান ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম চর্চার বিষয়। যদিও প্রকাশ্যে খুব বেশি একসঙ্গে দেখা দেননি এই তারকা জুটি। অবশেষে বিয়ের ঘোষণা দিলেন অভিনেতা কিম উ বিন ও অভিনেত্রী শিন মিনা।

গত বৃহস্পতিবার কিম-শিনের এজেন্সি এ এম এন্টারটেইনমেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাঁদের ১০ বছরের সম্পর্ক এবার পরিণতি পেতে যাচ্ছে। সারা জীবন একসঙ্গে পথচলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আগামী ২০ ডিসেম্বর সিউলে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিয়ে করবেন কিম-শিন। সেখানে দুজনের পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুরা উপস্থিত থাকবেন।

নিজের বিয়ের খবর জানিয়ে ভক্তদের প্রতি একটি খোলাচিঠি প্রকাশ করেছেন অভিনেতা কিম উ বিন। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা বিয়ে করছি। এমন একজনের সঙ্গে আমি পরিবার শুরু করছি, যার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময়ের পথচলা। ভবিষ্যতেও একই সঙ্গে পথচলার শপথ নিচ্ছি। তোমাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাদের এই যাত্রাকে আরও সহজ করবে।’

মডেলিংয়ের মাধ্যমে শোবিজে কাজ শুরু করেছিলেন শিন মিনা। তাঁর আলোচিত ড্রামা সিরিজের মধ্যে রয়েছে ‘আ লাভ টু কিল’, ‘আরাং অ্যান্ড দ্য ম্যাজিস্ট্রেট’, ‘ওহ মাই ভেনাস’, ‘টুমরো, উইথ ইউ’, ‘হোমটাউন’, ‘আওয়ার ব্লুজ’ ইত্যাদি। অভিনয় করেছেন ‘দ্য ন্যাকেড কিচেন’, ‘সিস্টার্স অন দ্য রোড’, ‘মাই লাভ মাই ব্রাইড’, ‘আওয়ার সিজন’সহ বেশ কিছু আলোচিত সিনেমায়।

অন্যদিকে ২০১১ সালে ‘হোয়াইট ক্রিসমাস’ টিভি সিরিজ দিয়ে অভিনয় শুরু করেন কিম উ বিন। পরের বছর ‘আ জেন্টেলম্যান ডিগনিটি’ দিয়ে পরিচিতি পান। ‘স্কুল ২০১৩’, ‘আওয়ার ব্লুজ’, ‘ব্ল্যাক নাইট’, ‘জিনি, মেক আ উইশ’ সিরিজ ছাড়াও ‘টোয়েন্টি’, ‘মাস্টার’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ২০১৭ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অভিনয় থেকে বিরতি নেন, ফেরেন ২০২২ সালে। কিমের অসুস্থতার ওই সময় সার্বক্ষণিক পাশে ছিলেন শিন মিনা।

বিয়েপ্রেমছাপা সংস্করণসিনেমা
নতুন হ্যারি পটারকে চিঠি লিখে শুভকামনা জানিয়েছেন ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ

বিনোদন ডেস্ক
নতুন হ্যারি পটারকে চিঠি লিখে শুভকামনা জানিয়েছেন ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ

ব্রিটিশ লেখিকা জে কে রাউলিংয়ের অনবদ্য সৃষ্টি হ্যারি পটারের গল্প নিয়ে এ পর্যন্ত আটটি জনপ্রিয় সিনেমা তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে ভিডিও গেমস। মঞ্চেও হাজির হয়েছে হ্যারি পটারের চরিত্ররা। হ্যারি পটার বড় পর্দায় প্রথম আসে ২০০১ সালে। ‘হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোস-পার্ট টু’ দিয়ে ২০১১ সালে শেষ হয় এ ফ্যান্টাসি গল্পের চলচ্চিত্র-যাত্রা।

সিনেমার পর এবার টিভি সিরিজ আকারে হ্যারি পটারের গল্প নিয়ে আসছে ওয়ার্নার ব্রস। গত ১৪ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে শুটিং। হ্যারি পটারকে নিয়ে লেখা সাতটি উপন্যাসের প্রতিটি থেকে তৈরি হবে টিভি সিরিজের একেকটি সিজন। ২০২৭ সাল থেকে এইচবিও এবং এইচবিও ম্যাক্সে শুরু হবে হ্যারি পটার সিরিজের প্রচার।

এতে হ্যারি পটারের এ চরিত্রে অভিনয় করছে ১১ বছর বয়সী ডমিনিক ম্যাকলাফ্‌লিন। এর আগে হ্যারি পটারের গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমাগুলোতে মূল চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছিলেন ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ। নতুন হ্যারি পটারকে স্বাগত জানিয়েছেন পুরোনো হ্যারি পটার। সম্প্রতি এবিসি গুড মর্নিং আমেরিকা শোতে ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফকে প্রশ্ন করা হয়, নতুন সিরিজের নতুন হ্যারি পটার কোনো পরামর্শের জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কি না।

জবাবে ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ বলেন, ‘আমি মনে করি না যে ভবিষ্যতে যারাই হ্যারি পটার হবে, আমাদের ফোন করতে হবে তাদের। তবে ওই টিভি সিরিজের টিমে আমার পরিচিত অনেকে আছেন। তাঁদের মাধ্যমে ডমিনিক ম্যাকলাফ্‌লিনকে আমি একটি চিঠি পাঠিয়েছি। সেও আমাকে খুবই দারুণভাবে উত্তর দিয়েছে।’

ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ আরও বলেন, ‘হ্যারি পটার সিরিজে যারা অভিনয় করছে, তাদের জীবনে আমি আতঙ্কের কারণ হতে চাই না। তবে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হলো, ডমিনিককে আমি বলতে চেয়েছিলাম, আশা করছি, এ সিরিজে তোমার সময়টা দারুণ কাটবে। আমারও সময়টা তখন ভালো কেটেছিল। তবে আমি চাই, আমার চেয়ে আরও ভালো সময় কাটুক ওদের। যখনই আমি ডমিনিক কিংবা সিরিজের অন্য শিশুদের ছবি দেখি, তাদের জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। তাদের দেখলে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। আর আশ্চর্য হই, ওই বয়সে আমি হ্যারি পটারে অভিনয় করেছিলাম!’

ব্রিটিশহ্যারিছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

বাংলাদেশ প্যানোরমা বিভাগে জায়গা পেয়েছে ৮ সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৫
‘যাপিত জীবন’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘যাপিত জীবন’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

আগামী বছরের ১০ জানুয়ারি শুরু হবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। ‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে হবে উৎসবটি। এখন প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন আয়োজকেরা। ঢাকা উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বাংলাদেশ প্যানোরমায় স্থান করে নিয়েছে ৮টি সিনেমা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল।

ঢাকা উৎসবের ২৪তম আসরে বাংলাদেশ প্যানোরমা বিভাগে নির্বাচিত সিনেমাগুলো হলো হাবিবুল ইসলাম হাবিবের ‘যাপিত জীবন’, সোহেল রানা বয়াতীর ‘নয়া মানুষ’, জ্যাক মিরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’, জোবাইদুর রহমানের ‘উড়াল’, বিপ্লব কুমার পাল বিপুর ‘ধামের গান’, অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’, সুমন ধরের ‘আগন্তুক’ এবং আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’।

বাংলাদেশ প্যানোরমাসহ এবারও মোট ১০টি বিভাগ থাকছে ঢাকা উৎসবে। অন্য বিভাগগুলো হলো এশিয়ান সিনেমা সেকশন, রেট্রোস্পেক্টিভ, ট্রিবিউট, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেন ফিল্মস, উইমেন ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস ও স্পিরিচুয়াল ফিল্মস। সব মিলিয়ে ৭৫টি দেশের পূর্ণ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ২৫০টি সিনেমা দেখানো হবে উৎসবে। এর মধ্যে বাংলাদেশের সিনেমা আছে ৬৭টি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তনে সিনেমাগুলো দেখানো হবে।

এ ছাড়া ‘চায়নিজ ফিল্ম উইক’ নামে চীনা চলচ্চিত্রের ১২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে এবারের আসরে। দেশটির ১৫টি সিনেমা দেখানো হবে। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরবেন আয়োজকেরা।

চলচ্চিত্রছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
