অনুদানের দুই সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু প্রভার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রভা। ছবি: সংগৃহীত
প্রভা। ছবি: সংগৃহীত

২০০৬ সালে মডেলিংয়ের মাধ্যমে শোবিজে কাজ শুরু করেন সাদিয়া জাহান প্রভা। অভিনয় শুরু ইফতেখার আহমেদ ফাহমি পরিচালিত ‘লস প্রজেক্ট’ নাটক দিয়ে। এরপর অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে প্রভাকে। তবে দেখা যায়নি কোনো সিনেমায়। অবশেষে দুই দশকের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো নাম লেখালেন বড় পর্দায়। প্রভা অভিনয় করছেন সরকারি অনুদানের দুই সিনেমায়। একটি ঝুমুর আসমা জুঁই পরিচালিত ‘দুই পয়সার মানুষ’, অন্যটি সাদেক সিদ্দিকীর ‘দেনা পাওনা’।

এ বছরের শুরুতে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রভা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সিনেমায় তাঁর ভাগ্য ভালো না। বেশ কয়েকটি সিনেমা নিয়ে কথা এগোলেও কাজগুলো আর শুটিং পর্যন্ত গড়ায়নি। প্রভার সেই আক্ষেপ ঘুচল সরকারি অনুদানের দুই সিনেমায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

গতকাল গাজীপুরের হোতাপাড়ায় দেনা পাওনা সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন প্রভা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ অবলম্বনে একই নামে নির্মিত হচ্ছে এটি। এতে নিরুপমা চরিত্রে পর্দায় আসবেন প্রভা। তাঁর সহশিল্পী চিত্রনায়ক মামনুন হাসান ইমন।

দেনা পাওনা সিনেমায় ইমন অভিনয় করবেন জমিদারের ছেলের চরিত্রে। কলকাতার একজন ম্যাজিস্ট্রেট সে। গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে নিরুপমার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অসচ্ছল পিতা বিয়ের পণ দিতে না পারায় লজ্জায় আত্মহত্যা করে নিরুপমা।

দেনা পাওনার শুটিং শুরুর আগে দুই পয়সার মানুষ সিনেমার প্রথম অংশের শুটিং শেষ করেছেন প্রভা। দুই পয়সার মানুষ সিনেমার কাহিনি সাধারণ মানুষের জীবনের ঘটনা ও সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে লেখা। গল্পের মূল চরিত্রটি একজন সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও মানবিক সম্পর্কের নানা দিক ফুটিয়ে তুলবে।

পরিচালক ঝুমুর আসমা জুঁই জানিয়েছেন, সিনেমাটি সামাজিক বার্তা বহন করার পাশাপাশি দর্শকদের বিনোদিতও করবে। দুই পয়সার মানুষ সিনেমায় প্রভার সহশিল্পী এ বি এম সুমন। নির্মাতা জানান, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাস থেকে শুরু হবে সিনেমার দ্বিতীয় লটের কাজ।

দুই সিনেমায় যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে প্রভা বলেন, ‘আগেও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাটে-বলে মেলেনি। এমনও হয়েছে সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর শুটিংয়ের আগের দিন বাদ পড়েছি, আবার পরিবারের কারণেও করতে পারিনি। এই সিনেমা দুটির সঙ্গে অনেক দিন আগেই যুক্ত হয়েছি। তবে জানাতে চাইনি ভয়ে। শুটিংয়ে অংশ নিয়ে এবার সুখবরটি সবার সঙ্গে শেয়ার করলাম। দুটি সিনেমাতেই নতুন দুটি চরিত্রে দর্শকেরা আমাকে দেখতে পাবেন।’

বিষয়:

অভিনেত্রীছাপা সংস্করণসিনেমাসাদিয়া জাহান প্রভাবিনোদন
