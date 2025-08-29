ওটিটিতে আসছে রাজ-ফারিণের ‘ইনসাফ’ সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘এশা মার্ডার’ দিয়ে শুরু হয়েছিল গত কোরবানি ঈদে মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর ওটিটি যাত্রা। গত ৩১ জুলাই বিঞ্জে এশা মার্ডার মুক্তির পর ৭ আগস্ট চরকি ও হইচইয়ে আসে ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’। এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে কোরবানি ঈদের আরেক সিনেমা ‘ইনসাফ’।
৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে চরকিতে মুক্তি পাবে শরিফুল রাজ-তাসনিয়া ফারিণ অভিনীত ইনসাফ। সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত এ সিনেমায় ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ। মোস্ট ওয়ান্টেড এই সন্ত্রাসীকে নিয়ে সবাই যখন আতঙ্কে, তখন তাকে নিয়ে কাজ শুরু করে পুলিশ কর্মকর্তা জাহান খান। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ।
ইনসাফ সিনেমায় অনেক চমক রেখেছেন নির্মাতা। ভিন্ন লুকে তিনি হাজির করেছেন মোশাররফ করিমকে। সিনেমায় মোশাররফ অভিনয় করেছেন একজন চিকিৎসকের চরিত্রে। তাঁর অভিনীত চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে এনেছেন চিকিৎসা সেবার সিন্ডিকেশনের কথা। অতিথি চরিত্রে আছেন চঞ্চল চৌধুরী। তার উপস্থিতিও চমকে দিয়েছে দর্শকদের।
এ ছাড়া ‘আকাশেতে লক্ষ তারা’ গানটি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমায়। সংগীতশিল্পী-অভিনেত্রী জেফারও আছেন ইনসাফে। ‘ধামাকা’ শিরোনামের গানে পারফর্ম করেছেন তিনি। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও নাভেদ পারভেজের সংগীতায়োজনে গানটিও গেয়েছেনও জেফার।
ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার বলেন, ‘সিনেমাটি যেন বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়, নির্মাতা হিসেবে সেটাই আমার চাওয়া। ইনসাফ চরকিতে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে সবার হাতের মুঠোয় চলে যাবে সিনেমাটি। দেশের বাইরের দর্শকেরাও সিনেমাটি দেখতে পারবেন, এটা সত্যিই আনন্দের। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ইনসাফ সিনেমার কথা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল, আশা করব ওটিটিতে মুক্তির পরও এমনটা হবে। সিনেমাটি নিয়ে সবাই কথা বলবেন, লিখবেন, সেটাই প্রত্যাশা।’
ইনসাফ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু প্রমুখ। নাজিম উদ দৌলা ও সঞ্জয় সমাদ্দারের গল্পে এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নাজিম উদ দৌলা, স্বরূপ দে ও সঞ্জয় সমাদ্দার। তিতাস কথাচিত্র ও টিওটি ফিল্মসের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন আবুল কালাম।
‘এশা মার্ডার’ দিয়ে শুরু হয়েছিল গত কোরবানি ঈদে মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর ওটিটি যাত্রা। গত ৩১ জুলাই বিঞ্জে এশা মার্ডার মুক্তির পর ৭ আগস্ট চরকি ও হইচইয়ে আসে ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’। এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে কোরবানি ঈদের আরেক সিনেমা ‘ইনসাফ’।
৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে চরকিতে মুক্তি পাবে শরিফুল রাজ-তাসনিয়া ফারিণ অভিনীত ইনসাফ। সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত এ সিনেমায় ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ। মোস্ট ওয়ান্টেড এই সন্ত্রাসীকে নিয়ে সবাই যখন আতঙ্কে, তখন তাকে নিয়ে কাজ শুরু করে পুলিশ কর্মকর্তা জাহান খান। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ।
ইনসাফ সিনেমায় অনেক চমক রেখেছেন নির্মাতা। ভিন্ন লুকে তিনি হাজির করেছেন মোশাররফ করিমকে। সিনেমায় মোশাররফ অভিনয় করেছেন একজন চিকিৎসকের চরিত্রে। তাঁর অভিনীত চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে এনেছেন চিকিৎসা সেবার সিন্ডিকেশনের কথা। অতিথি চরিত্রে আছেন চঞ্চল চৌধুরী। তার উপস্থিতিও চমকে দিয়েছে দর্শকদের।
এ ছাড়া ‘আকাশেতে লক্ষ তারা’ গানটি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমায়। সংগীতশিল্পী-অভিনেত্রী জেফারও আছেন ইনসাফে। ‘ধামাকা’ শিরোনামের গানে পারফর্ম করেছেন তিনি। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও নাভেদ পারভেজের সংগীতায়োজনে গানটিও গেয়েছেনও জেফার।
ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার বলেন, ‘সিনেমাটি যেন বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়, নির্মাতা হিসেবে সেটাই আমার চাওয়া। ইনসাফ চরকিতে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে সবার হাতের মুঠোয় চলে যাবে সিনেমাটি। দেশের বাইরের দর্শকেরাও সিনেমাটি দেখতে পারবেন, এটা সত্যিই আনন্দের। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ইনসাফ সিনেমার কথা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল, আশা করব ওটিটিতে মুক্তির পরও এমনটা হবে। সিনেমাটি নিয়ে সবাই কথা বলবেন, লিখবেন, সেটাই প্রত্যাশা।’
ইনসাফ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু প্রমুখ। নাজিম উদ দৌলা ও সঞ্জয় সমাদ্দারের গল্পে এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নাজিম উদ দৌলা, স্বরূপ দে ও সঞ্জয় সমাদ্দার। তিতাস কথাচিত্র ও টিওটি ফিল্মসের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন আবুল কালাম।
জয় চৌধুরী ও কাজী জারাকে নিয়ে মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া বানিয়েছেন ‘আমার শেষ কথা’। সচেতন ফিল্ম মিডিয়ার ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনাও করছেন ইসলাম মিয়া। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ফেসবুকে চলচ্চিত্র গ্রুপে সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ পেলেও এখনো কোনো ধরনের প্রচারে৬ ঘণ্টা আগে
২০১০-১১ সালে প্রকাশিত হয় শিশুশিল্পী শামীম হোসেনের প্রথম অডিও অ্যালবাম ‘মেম্বারের মাইয়া’। প্রথম অ্যালবামেই পরিচিতি পেয়ে যান। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর গাওয়া ‘উদলা ঘরের ছাউনি’, ‘ও আমার প্রেম সোহাগী’, ‘তুমি কার লাগিয়া’, ‘তুমি জ্বালাইয়া গেলা প্রেমের আগুন’ গানগুলো। একে একে প্রকাশ পায় তাঁর ১০টি অ্যালবাম।৬ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।৭ ঘণ্টা আগে
এক দম্পতির সংসার জীবনের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে জোবায়ের আহসান রচনা করেছেন ‘সহযাত্রী’ নামের ইউটিউব ফিল্ম। গল্প ও পরিচালনায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জোভান ও নিহা।১৯ ঘণ্টা আগে