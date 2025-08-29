Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

ওটিটিতে আসছে রাজ-ফারিণের ‘ইনসাফ’ সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ইনসাফ’ সিনেমায় তাসনিয়া ফারিণ ও শরিফুল রাজ। ছবি: সংগৃহীত
‘ইনসাফ’ সিনেমায় তাসনিয়া ফারিণ ও শরিফুল রাজ। ছবি: সংগৃহীত

‘এশা মার্ডার’ দিয়ে শুরু হয়েছিল গত কোরবানি ঈদে মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর ওটিটি যাত্রা। গত ৩১ জুলাই বিঞ্জে এশা মার্ডার মুক্তির পর ৭ আগস্ট চরকি ও হইচইয়ে আসে ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’। এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে কোরবানি ঈদের আরেক সিনেমা ‘ইনসাফ’।

৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে চরকিতে মুক্তি পাবে শরিফুল রাজ-তাসনিয়া ফারিণ অভিনীত ইনসাফ। সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত এ সিনেমায় ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ। মোস্ট ওয়ান্টেড এই সন্ত্রাসীকে নিয়ে সবাই যখন আতঙ্কে, তখন তাকে নিয়ে কাজ শুরু করে পুলিশ কর্মকর্তা জাহান খান। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ।

‘ইনসাফ’ সিনেমায় মোশাররফ করিমের লুক। ছবি: সংগৃহীত
‘ইনসাফ’ সিনেমায় মোশাররফ করিমের লুক। ছবি: সংগৃহীত

ইনসাফ সিনেমায় অনেক চমক রেখেছেন নির্মাতা। ভিন্ন লুকে তিনি হাজির করেছেন মোশাররফ করিমকে। সিনেমায় মোশাররফ অভিনয় করেছেন একজন চিকিৎসকের চরিত্রে। তাঁর অভিনীত চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে এনেছেন চিকিৎসা সেবার সিন্ডিকেশনের কথা। অতিথি চরিত্রে আছেন চঞ্চল চৌধুরী। তার উপস্থিতিও চমকে দিয়েছে দর্শকদের।

এ ছাড়া ‘আকাশেতে লক্ষ তারা’ গানটি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমায়। সংগীতশিল্পী-অভিনেত্রী জেফারও আছেন ইনসাফে। ‘ধামাকা’ শিরোনামের গানে পারফর্ম করেছেন তিনি। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ও নাভেদ পারভেজের সংগীতায়োজনে গানটিও গেয়েছেনও জেফার।

‘ইনসাফ’ সিনেমায় তাসনিয়া ফারিণের লুক। ছবি: সংগৃহীত
‘ইনসাফ’ সিনেমায় তাসনিয়া ফারিণের লুক। ছবি: সংগৃহীত

ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার বলেন, ‘সিনেমাটি যেন বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়, নির্মাতা হিসেবে সেটাই আমার চাওয়া। ইনসাফ চরকিতে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে সবার হাতের মুঠোয় চলে যাবে সিনেমাটি। দেশের বাইরের দর্শকেরাও সিনেমাটি দেখতে পারবেন, এটা সত্যিই আনন্দের। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ইনসাফ সিনেমার কথা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল, আশা করব ওটিটিতে মুক্তির পরও এমনটা হবে। সিনেমাটি নিয়ে সবাই কথা বলবেন, লিখবেন, সেটাই প্রত্যাশা।’

ইনসাফ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু প্রমুখ। নাজিম উদ দৌলা ও সঞ্জয় সমাদ্দারের গল্পে এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নাজিম উদ দৌলা, স্বরূপ দে ও সঞ্জয় সমাদ্দার। তিতাস কথাচিত্র ও টিওটি ফিল্মসের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন আবুল কালাম।

বিষয়:

ওটিটিবাংলা সিনেমাসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

ওটিটিতে আসছে রাজ-ফারিণের ‘ইনসাফ’ সিনেমা

ওটিটিতে আসছে রাজ-ফারিণের ‘ইনসাফ’ সিনেমা

সিনেমার প্রচার করবেন না জয় চৌধুরী

সিনেমার প্রচার করবেন না জয় চৌধুরী

একসময়ের জনপ্রিয় শিশুশিল্পী শামীম এখন বাদাম বিক্রেতা

একসময়ের জনপ্রিয় শিশুশিল্পী শামীম এখন বাদাম বিক্রেতা

‘থান্ডারবোল্টস’, ‘মেট্রো ইন দিনো’সহ ওটিটিতে এল চার সিনেমা

‘থান্ডারবোল্টস’, ‘মেট্রো ইন দিনো’সহ ওটিটিতে এল চার সিনেমা