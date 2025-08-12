Ajker Patrika
রেকর্ড গড়ল জয়া অভিনীত ‘ডিয়ার মা’

বিনোদন ডেস্ক
জয়া আহসান। ছবি: সংগৃহীত
জয়া আহসান। ছবি: সংগৃহীত

অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত জয়া আহসান অভিনীত ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রেকর্ড গড়েছে। প্রায় অর্ধশত সিনেমা হলে মুক্তি পায় সিনেমাটি। প্রথম দিনে আয় করে ১ লাখ ১ হজার ১০০ ডলার। এর আগে কলকাতার কোনো সিনেমা প্রথম দিনে এত আয় করেনি। প্রথম সপ্তাহে অর্ধশত প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও পরের সপ্তাহে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে সিনেমার পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস।

ডিয়ার মা সিনেমার আন্তর্জাতিক মুক্তি উপলক্ষে নির্মাতা অনিরুদ্ধ ও প্রযোজক ইন্দ্রানী মুখার্জি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যে প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

‘ডিয়ার মা’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘ডিয়ার মা’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, ‘ভালো গল্পের সিনেমা সব সময় দর্শকদের মন জয় করে। ডিয়ার মা তেমনই একটি সিনেমা। এটি দেখার পর দর্শকেরা মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন। আমি মনে করি, বাংলা ভাষার যেকোনো চলচ্চিত্রের সাফল্য মানে বাংলা নিয়ে কাজ করা প্রতিটি শিল্পীর সাফল্য।’

জয়া আহসান বলেন, ‘অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী সম্পর্কের গল্প বলতে ভালোবাসেন। তাঁর সিনেমাগুলো তাই হয়ে ওঠে পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক। পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখতে আসুন—এই কথাগুলো আমরা সব সিনেমার বেলায় বলতে পারি না। ডিয়ার মা পরিবার নিয়ে দেখার মতো একটা সিনেমা।’

ডিয়ার মা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, নন্দিকা দাস, চন্দন রায় সান্যাল, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকে।

বিষয়:

টালিউডসিনেমাবিনোদন
