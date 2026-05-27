মারা গেছেন ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’খ্যাত পরিচালক অনীক দত্ত

টালিউডে শোকের ছায়া। চলে গেলেন পরিচালক অনীক দত্ত। আজ বুধবার দুপুরে গড়িয়াহাটের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। সংকটজনক অবস্থায় ঢাকুরিয়া মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনীক দত্তের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংবাদমাধ্যম।
পরিচালক অরিন্দম শীল, প্রযোজক রানা সরকার, ফিরদৌসুল হাসানসহ টালিউড সংশ্লিষ্ট অনেকে ফেসবুক পোস্টে অনীক দত্তের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। মৃত্যুকালে অনীকের বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।
এই সময়ের বাংলা সিনেমার অন্যতম খামখেয়ালি, প্রতিভাবান ও স্পষ্টভাষী পরিচালক অনীক দত্ত। তাঁর নির্মাণশৈলীতে বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্ম রসবোধ, তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। প্রথম সিনেমা ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ দিয়েই তিনি টালিউডে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছিলেন।
অনীক দত্ত টালিউডের আর দশজন পরিচালকের চেয়ে আলাদা। কারণ তিনি আপসহীন এবং নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ নিয়ে ভীষণ স্পষ্টভাষী। সিনেমার পর্দায় কেবল বিনোদন দেওয়া তাঁর লক্ষ্য নয়, বরং হাসির ছলে দর্শককে সমাজ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করাটাই ছিল অনীক দত্তের সিগনেচার স্টাইল।
কলকাতায় জন্ম নেওয়া অনীক দত্তের একটি ঐতিহাসিক পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। তিনি ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের নাতি। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পাঠ ভবন স্কুল থেকে স্কুলজীবন সম্পন্ন করেন। চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসার আগে দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করেছেন।
২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে অনীক দত্তের অভিষেক হয়। প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত করেন। প্রমোটরদের হাত থেকে কলকাতার পুরোনো এক বাড়িকে বাঁচাতে ভূতেরা কীভাবে এক জোট হয়—এমন এক চমৎকার রূপক ও ব্যঙ্গাত্মক গল্প নিয়ে তৈরি হয় সিনেমাটি।
অনীক দত্তের নির্মাণে সত্যজিৎ রায়ের বিশাল প্রভাব রয়েছে। ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া তাঁর ‘অপরাজিত’ সিনেমাটি ছিল সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ নির্মাণের পেছনের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি। সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে সমালোচকদের তুমুল প্রশংসা কুড়ায়, বাণিজ্যিক সাফল্যও পায়। এ ছাড়া, ২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ সিনেমাটির নামকরণ ও চরিত্রবিন্যাসেও তিনি সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
ভূতের ভবিষ্যৎ, অপরাজিত, যত কাণ্ড কলকাতাতেই ছাড়াও অনীক দত্ত বানিয়েছেন ‘আশ্চর্য প্রদীপ’, ‘মেঘনাদবধ রহস্য’, ‘ভবিষ্যতের ভূত’, ‘বরুণ বাবুর বন্ধু’সহ বেশ কিছু সিনেমা।
আগামী ২৬ জুন ঢাকায় আয়োজিত একটি কনসার্টে গান শোনাবেন অনুপম রায়। সঙ্গে থাকবে তাঁর গানের দল দ্য অনুপম রায় ব্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
কলকাতার জনপ্রিয় ও আলোচিত চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত মারা গেছেন। আজ বুধবার দুপুরে কলকাতার হিন্দুস্তান পার্ক এলাকায় সাবেক স্ত্রীর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।২ ঘণ্টা আগে
মুক্তির ২৪ ঘণ্টার কম সময় বাকি থাকলেও এখনো শাকিব খান অভিনীত ‘রকস্টার’ সিনেমার ডিসিপি বুঝে পায়নি স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। ঈদে মুক্তির তালিকায় থাকা জাজ মাল্টিমিডিয়ার ‘মাসুদ রানা’ সিনেমারও একই অবস্থা।২ ঘণ্টা আগে
বছর তিনেক আগে একটি টিভি চ্যানেলে করা তাঁর মন্তব্য নিয়ে গত মঙ্গলবার কলকাতার নেতাজিনগর থানায় কবীর সুমনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ জানানো হয়। নারীদের অপমান করা এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।৫ ঘণ্টা আগে