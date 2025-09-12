ছয় বছর পর মুক্তি পেল ‘নন্দিনী’

এ সপ্তাহের সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদে দেশে নতুন সিনেমা মুক্তির হিড়িক দেখা গেলেও বছরের অন্য সময়ে থাকে ভাটা। পুরোনো সিনেমা দিয়েই হল চালু রাখতে হয় হলমালিকদের। তবে এ মাসে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে দুটি সিনেমা। এ সপ্তাহেও আলোর মুখ দেখছে নতুন সিনেমা। আজ দেশের ২৬টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সোয়াইবুর রহমান রাসেলের ‘নন্দিনী’।
২০১৯ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল নন্দিনী সিনেমার শুটিং। প্রথম লটের কাজ শেষ করার পর শুরু হয় করোনা মহামারি। থেমে যায় শুটিং। এরপর প্রযোজক অসুস্থ হয়ে পড়লে সিনেমার বাকি দৃশ্যের শুটিং করতে আরও দেরি হয়ে যায়। ২০২৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি। তবে আটকে ছিল মুক্তি। অবশেষে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ছয় বছর পর আজ মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
পরিতোষ বাড়ৈর ‘নরক নন্দিনী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নন্দিনী। সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও ঢাকার নাজিরা মৌ। নিয়তির যুদ্ধে হার না-মানা এক সংগ্রামী নারীর গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে নন্দিনীর কাহিনি। সেই নারীর চরিত্রে দেখা যাবে নাজিরা মৌকে। আর ইন্দ্রনীল অভিনয় করেছেন সাংবাদিকের চরিত্রে। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, সাঈদ বাবু, ইরেশ যাকের, মুনিরা ইউসুফ মেমী, জয়শ্রী কর জয়া, ইলোরা গহর প্রমুখ। নয়নতারা লিমিটেডের ব্যানারে নন্দিনী প্রযোজনা করেছেন মো. ইমাম হাসান।
ঈদে দেশে নতুন সিনেমা মুক্তির হিড়িক দেখা গেলেও বছরের অন্য সময়ে থাকে ভাটা। পুরোনো সিনেমা দিয়েই হল চালু রাখতে হয় হলমালিকদের। তবে এ মাসে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে দুটি সিনেমা। এ সপ্তাহেও আলোর মুখ দেখছে নতুন সিনেমা। আজ দেশের ২৬টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সোয়াইবুর রহমান রাসেলের ‘নন্দিনী’।
২০১৯ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল নন্দিনী সিনেমার শুটিং। প্রথম লটের কাজ শেষ করার পর শুরু হয় করোনা মহামারি। থেমে যায় শুটিং। এরপর প্রযোজক অসুস্থ হয়ে পড়লে সিনেমার বাকি দৃশ্যের শুটিং করতে আরও দেরি হয়ে যায়। ২০২৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি। তবে আটকে ছিল মুক্তি। অবশেষে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ছয় বছর পর আজ মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
পরিতোষ বাড়ৈর ‘নরক নন্দিনী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নন্দিনী। সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও ঢাকার নাজিরা মৌ। নিয়তির যুদ্ধে হার না-মানা এক সংগ্রামী নারীর গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে নন্দিনীর কাহিনি। সেই নারীর চরিত্রে দেখা যাবে নাজিরা মৌকে। আর ইন্দ্রনীল অভিনয় করেছেন সাংবাদিকের চরিত্রে। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, সাঈদ বাবু, ইরেশ যাকের, মুনিরা ইউসুফ মেমী, জয়শ্রী কর জয়া, ইলোরা গহর প্রমুখ। নয়নতারা লিমিটেডের ব্যানারে নন্দিনী প্রযোজনা করেছেন মো. ইমাম হাসান।
দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে শোবিজ থেকে দূরে রেখেছেন চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভীন পপি। তিনি আড়ালে চলে যাওয়ার কারণে আটকে আছে ‘ভালোবাসার প্রজাপতি’, ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’সহ কয়েকটি সিনেমা। নির্মাতারাও দীর্ঘ সময় ধরে কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না নায়িকার। জানিয়েছিলেন, পপির জন্য তাঁরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।১০ মিনিট আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২৭ মিনিট আগে
দম সিনেমার মাধ্যমে অনেক দিন পর নির্মাণে ফিরছেন রেদওয়ান রনি। এ সিনেমায় আফরান নিশোর সঙ্গে আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী। এটি দিয়ে প্রথমবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে চঞ্চল ও নিশোকে।১২ ঘণ্টা আগে
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা— ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।১২ ঘণ্টা আগে