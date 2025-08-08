প্রেক্ষাগৃহে দেশ-বিদেশের ৫ সিনেমা

এ সপ্তাহের সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত বুধবার স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে হলিউডের ‘ফ্যান্টাস্টিক ফোর’ ও ‘আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার’। আজ থেকে সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে আরও দুটি বিদেশি সিনেমা। একটি হলিউডের ‘ওয়েপনস’, অন্যটি তুর্কি ভাষার ‘সিকিন ৮’। দুটি সিনেমা হরর ঘরানার। এ ছাড়া আজ দেশের বিভিন্ন হলে মুক্তি পাচ্ছে সরকারি অনুদানে নির্মিত বাংলাদেশের সিনেমা ‘জলরঙ’।
জলরঙ
মানব পাচারের গল্প নিয়ে জলরঙ বানিয়েছেন কবিরুল ইসলাম রানা। মালয়েশিয়ায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর সমুদ্রতীরের দরিদ্র মানুষের প্রতারণার ফাঁদে পড়ার গল্প উঠে এসেছে এতে। টাকার বিনিময়ে জলপথে বিদেশ পাড়ি দেয় বেশ কয়েকজন। তাদের পরিণতি, কষ্ট ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে মানব পাচারের মতো বিষয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পাওয়া সিনেমাটি গত কোরবানির ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পায়। দুই মাস পর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল জলরঙ। অভিনয় করেছেন সাইমন সাদিক, শহীদুজ্জামান সেলিম, উষ্ণ হক, মাসুম আজিজ, ফারজানা সুমি, ফারজানা রিক্তা, রাশেদ মামুন অপু, আশীষ খন্দকার প্রমুখ।
ওয়েপনস
জ্যাক ক্রেগার পরিচালিত আমেরিকান রহস্যময় হরর থ্রিলার সিনেমা ওয়েপনস। গল্পে দেখা যাবে, মেব্রুক নামের একটি ছোট শহরে একই ক্লাসের ১৭ জন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র এক রাতে একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরদিন শুধু অ্যালেক্স লিলি নামের এক শিক্ষার্থী স্কুলে উপস্থিত হয়। নিখোঁজ হওয়া শিক্ষার্থীদের খোঁজে নামে সবাই। এর মধ্যে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা তাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। অভিনয়ে যশ ব্রুলিন, জুলিয়া গার্নার, ক্যারি ক্রিস্টোফার প্রমুখ।
সিকিন ৮
তুর্কি ভাষার সুপারন্যাচারাল হরর সিনেমা সিকিন ৮। এই সিরিজের সর্বশেষ পর্বটি মুক্তি পেয়েছিল গত বছরের ১৪ জুন। এক বছর পর পর্দায় এসেছে নতুন কিস্তি। অ্যালপার মেস্তকি পরিচালিত সিনেমাটিতে দেখা যাবে ফাতিহ নামের একজনকে, যে স্ত্রী বরনার অনুরোধে তাঁর বৃদ্ধ মা গুনহুলকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। মা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর রহস্যময় ঘটনা ঘটতে থাকে। অভিনয়ে মাসল আকসেল, মানা আলকয় প্রমুখ।
ফ্যান্টাস্টিক ফোর
এই সিনেমা দিয়ে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সে শুরু হলো নতুন অধ্যায়। রিড রিচার্ডস, সু স্টর্ম, জনি স্টর্ম ও বেন গ্রিম, এই চার চরিত্র বহুবার পর্দায় এসেছে। এবার তারা আসছে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের নিজস্ব ভাষায়। এটি তাদের উত্থানের, পরিণত হওয়ার এবং পৃথিবী তথা মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান তৈরির কাহিনি। পরিচালনায় ম্যাট শাকম্যান। অভিনয়ে জন মালকোভিচ, ভেনেসা কিরবি, জুলিয়া গার্নার, রাল্ফ ইনেসন, নাতাশা লিওন প্রমুখ।
আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার
১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া হরর সিনেমা ‘আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার’-এর সিকুয়েল এটি। তৈরি হয়েছে লুইস ডানকানের লেখা একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। একদল বন্ধু একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং এর পর থেকে তারা আততায়ীর শিকার হতে থাকে। অভিনয় করেছেন জেনিফার লাভ হিউইট, ফ্রেডি প্রিন্স জুনিয়র, ম্যাডেলিন ক্লাইন প্রমুখ। পরিচালনায় জেনিফার কেইটিন রবিনসন।
