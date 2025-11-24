মনে হলো, উনি আমার হাতটা ছাড়তে চাইছেন না

গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর সিনেমায় প্রথমবার একক নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন ওমর সানী। নির্মাতাকে নিজের ওস্তাদ মানেন তিনি। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন ওমর সানী।
একক নায়ক হিসেবে আমার প্রথম সিনেমা ‘চাঁদের আলো’। সেই সিনেমার পরিচালক শেখ নজরুল ইসলাম স্যার। তিনি বরেণ্য পরিচালক, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। আমার ওস্তাদ, আমার পিতৃতুল্য। শেখ নজরুল ইসলাম নিজেই এক ইতিহাস। আমার মতো এক অধম ওমর সানীকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। পিতার মতো একজনকে হারালাম। মনে হচ্ছে আবার এতিম হয়ে গেছি। বুকের ভেতর খালি খালি লাগছে।
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের কথা। প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমাকে দিয়ে সিনেমা হবে না। আমি তখন দারাশিকো ভাইয়ের ‘প্রেমের বাঁশি’ নামের একটি সিনেমার হিরো হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমাটি আর হলো না। তখন দারাশিকো ভাই বললেন, একজন একটা সিনেমা বানাচ্ছেন, দেখি তোমার জন্য কিছু করা যায় কি না। উনি নজরুল স্যারকে ফোন করে অফিসে আনালেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, আপনি না নতুন ছেলে খুঁজছেন? এই ছেলেটাকে দেখেন। আমাকে দেখে নজরুল স্যার বললেন, ‘এই ছেলে একটু দাঁড়াও।’ ভালো করে আমাকে দেখে বললেন, ‘কালকে তুমি আমার বাসায় এসো।’
পরদিন তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি সেখানে রাজীব ভাই, মিজু ভাই, এ টি এম শামসুজ্জামান ভাইসহ অনেকে আছেন। নজরুল সাহেব আমাকে দেখিয়ে সবার মতামত জানতে চাইলেন। সবাই আমাকে দেখে সম্মতি দিলেন, আমি সিলেক্ট হলাম। চাঁদের আলো সিনেমাটাও বাম্পার হিট হলো। চাঁদের আলোর আগে আমি দুটো সিনেমায় অভিনয় করেছি। একটি নূর হোসেন বলাই সাহেবের ‘এই নিয়ে সংসার’, অন্যটি আফতাব খান টুলু ভাইয়ের ‘আমার জান’।
চাঁদের আলো ছাড়াও অনেক সিনেমা বানিয়েছেন শেখ নজরুল ইসলাম। একটা সময় ছদ্মনামেও সিনেমা বানিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে যে কয়েকজন পরিচালক আমাদের সিনেমার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আমার ওস্তাদ শেখ নজরুল ইসলাম।
নজরুল সাহেবের অসুস্থতার খবর আমাকে প্রথম জানিয়েছেন নির্মাতা গাজী মাহবুব ভাই। আমি তখন মালয়েশিয়ায়। দেশে ফিরে যখন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যাই, তখন তিনি লাইফ সাপোর্টে। তাঁকে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না। চোখ ৫দিয়ে যেন অঝোরে পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে স্পর্শ করলাম। তাঁর হাতটা ধরলাম। উনার ছেলে আমাকে বলল, ‘আংকেল আব্বু কিন্তু বুঝতে পারছে যে আপনি এসেছেন।’ আমার মনে হলো, উনি যেন আমার হাতটা ছাড়তে চাইছেন না। আমি তো তাঁর আরেক সন্তান। সবার কাছে অনুরোধ, আমার পিতৃতুল্য ওস্তাদের জন্য দোয়া করবেন।
একনজরে
শেখ নজরুল ইসলাম
চলচ্চিত্রে হাতেখড়ি
খান আতাউর রহমান ও জহির রায়হানের সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন।
প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র
‘চাবুক’ (১৯৭৪)
উল্লেখযোগ্য কাজ
‘নদের চাঁদ’ (১৯৭৯), ‘নতুন পৃথিবী’ (১৯৮৪), ‘বিধাতা’ (১৯৮৯), চাঁদের আলো (১৯৯২)
মৃত্যু
২২ নভেম্বর, ২০২৫
গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর সিনেমায় প্রথমবার একক নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন ওমর সানী। নির্মাতাকে নিজের ওস্তাদ মানেন তিনি। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন ওমর সানী।
ভারতীয় সিনেমায় একটি যুগের অবসান হলো। ৮৯ বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। এ মাসের শুরুর দিকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে বাড়িও নেওয়া হয়। ১১ নভেম্বর সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়ালে ধর্মেন্দ্রর পরিবারের পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হয়। হেমা মালিনী ও এশা দেওল জানান, তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং স্থিতিশীল আছেন। সেই থেকে অভিনেতাকে বাড়িতেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।
ওই ঘটনার দুই সপ্তাহ পর আজ ২৪ নভেম্বর সকালে ধর্মেন্দ্রর বাড়ি থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। সকাল থেকে তাঁর বাড়ির সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বলিউডের অনেক তারকাকে দেখা যায় জুহুর পবন হংস শ্মশানে যেতে। এরই মধ্যে শ্মশানে পৌঁছেছেন অমিতাভ বচ্চন, সেলিম খান, অভিষেক বচ্চন, আমির খান, সালমান খান, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় কুমার নির্মাতা অনিল শর্মাসহ অনেকে।
ধর্মেন্দ্রর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলো পুলিশ সূত্রে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।
এরই মধ্যে বলিউড তারকারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেছেন। ইনস্টাগ্রামে নির্মাতা করণ জোহর লিখেছেন, ‘একটি যুগের সমাপ্তি হলো। তিনি ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন সেরা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সবার প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। সবার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর আলিঙ্গন, তাঁর উষ্ণতা অনেক বেশি মিস করব। ইন্ডাস্ট্রিতে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়।’
ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অজয় দেবগন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘ধরমজির খবর শুনে হৃদয় ভেঙে গেল। তাঁর উঞ্চতা, উদারতা, উপস্থিতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ইন্ডাস্ট্রি একজন কিংবদন্তিকে হারাল।’
নিরাপত্তার কারণে ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে পাকিস্তানি শিল্পী আলী আজমতের কনসার্ট। এবার শঙ্কা তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের আরেক সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্ট নিয়ে। খবর ছড়িয়েছে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর বসুন্ধরা মাঠে আতিফ আসলামের কনসার্ট আয়োজনের ঘোষণা দিলেও এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি আয়োজকেরা। এরপরেই কনসার্ট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ গতকাল নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘ইভেন্ট যেন সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও নিরাপদে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে আমরা সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তর ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মমাফিক কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তরুণদের এই ইতিবাচক সামাজিক উদ্যোগকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে।’
কনসার্ট আয়োজন নিশ্চিত করলেও এখনো ভেন্যুর নাম জানায়নি আয়োজকেরা। তাদের দাবি, নিরাপত্তার কারণে ভেন্যুর নাম এই মুহূর্তে প্রকাশ করা হচ্ছে না। তবে কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে বসুন্ধরার ১০০ ফুট ও ৩০০ ফুট এলাকার মধ্যে অবস্থিত একটি আউটডোর কনসার্ট অ্যারেনায়। আয়োজকেরা বলেন, ‘ভেন্যু-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দর্শক ও শিল্পীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সব ব্যবস্থা সাজানো হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটি সফল ও নিরাপদ কনসার্ট আয়োজিত হবে।’
প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যালাইনস অব বাংলাদেশের মাধ্যমে আতিফ আসলামের এই কনসার্টের টিকিট বিক্রির একটি অংশ প্রদান করা হবে জুলাই আন্দোলনকারী ও তাঁদের পরিবারেক। চলোঘুড়ি ডটকম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলছে টিকিট বিক্রি।
এই কনসার্ট ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের। স্পিরিট অব জুলাই নামের প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত চ্যারিটি কনসার্টটি থেকে আয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনকে দেওয়া হবে। আগামী ১২ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এই কনসার্ট।
২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া মালয়ালম সিনেমা ‘দৃশ্যম’ বদলে দেয় ইন্ডাস্ট্রির চিত্র। মোহনলাল অভিনীত সিনেমাটি শুধু কেরালায় নয়, সাফল্য পেয়েছিল বিশ্বজুড়ে। হিন্দি, তেলুগু, কন্নড়, সিংহলি, মান্দারিনসহ ৬টি ভাষায় রিমেক হয়। হিন্দি ভার্সনে বিজয় সালগাওকর চরিত্রে অভিনয় করে আলোচিত হন অজয় দেবগন। ২০১৫ সালে আসে অজয়ের দৃশ্যম, এর সিকুয়েল ‘দৃশ্যম ২’ মুক্তি পায় ২০২২ সালে।
দৃশ্যম সিরিজের তৃতীয় সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরে। এবার মালয়ালম ও হিন্দি ভার্সনে একসঙ্গে মুক্তি পাবে ‘দৃশ্যম ৩’। মোহনলাল এরই মধ্যে তৃতীয় পর্বের শুটিং শুরু করেছেন। অজয়ের দৃশ্যম ৩-এর শুটিং শুরুর কথা ছিল অক্টোবরে। কিন্তু প্রায় দুই মাস গড়িয়ে গেলেও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। রহস্যপ্রেমী দর্শকদের কৌতূহল ছিল, অজয় কবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন?
সে খবর পাওয়া গেল সম্প্রতি। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ডিসেম্বরেই বিজয় সালগাওকর হয়ে আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন অজয়। ১২ ডিসেম্বর থেকে মুম্বাইয়ের যশরাজ ফিল্মসের স্টুডিওতে শুরু হবে শুটিং। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর।
দৃশ্যম তৈরি হয়েছে এক অল্পশিক্ষিত মানুষ বিজয় সালগাওকরকে নিয়ে। একজন সাধারণ মানুষ হয়েও পরিবারকে রক্ষা করতে পাকা অপরাধীর মতো সাজাতে থাকে একের পর এক ঘটনা। তার পরিকল্পনার কাছে হার মানতে বাধ্য হয় খোদ পুলিশপ্রধান। দৃশ্যমের দ্বিতীয় পর্বেও হত্যার তদন্তের কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে।
তবে তৃতীয় পর্বে গল্প অনেকটাই বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন দৃশ্যমের মূল পরিচালক জিতু জোসেফ। এ পর্বের গল্প শুরু হবে দৃশ্যম ২ যেখানে শেষ হয়েছিল, তার ছয়-সাত বছর পর থেকে। এবার গুরুত্ব পাবে নায়কের পরিবারের কাহিনি।
৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার জমকালো সমাপ্তি ঘটলেও, মেক্সিকোর ফাতিমা বোশের মুকুট জয়কে ঘিরে এখন বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক প্যানেল থেকে পদত্যাগকারী লেবানিজ-ফরাসি সুরকার ওমর হারফুশ অভিযোগ করেছেন, পুরো প্রতিযোগিতার ফলাফল ছিল পূর্বনির্ধারিত, ফাতিমার জয় হয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে।
মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচা-এর সঙ্গে বিজয়ী ফাতিমা বোশের বাবার গভীর ব্যবসায়িক লেনদেনের জেরেই এই কারচুপি করা হয়েছে বলে ওমরের দাবি।
ফাইনালের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ইনস্টাগ্রামে ওমর হারফুশ একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি লেখেন, ‘মিস মেক্সিকো একজন ভুয়া বিজয়ী। মিস ইউনিভার্স ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগে আমি আমেরিকান এইচবিও-তে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে মিস মেক্সিকোই জিতবে—কারণ মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচার ফাতিমা বোশের বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।’
হারফুশ আরও দাবি করেন, ‘রাউল রোচা এবং তাঁর ছেলে এক সপ্তাহ আগে দুবাইয়ে আমার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যেন আমি ফাতিমা বোশের পক্ষে ভোট দিই। তাঁরা বলেন, এটি আমাদের ব্যবসার জন্য ভালো হবে, তাই তাঁরা ফাতিমার জয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিল।’ হারফুশ জানিয়েছেন, এই বিতর্ক ও কারচুপির পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও প্রমাণ ২০২৬ সালের মে মাসে এইচবিও-তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
ওমর হারফুশের অভিযোগ শুধু ফলাফল কারচুপিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি দাবি করেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন কারণ চূড়ান্ত রাউন্ডের আগেই একটি ‘গোপন কমিটি’ শীর্ষ ৩০ ফাইনালিস্টদের নির্বাচন করে ফেলেছিল।
এছাড়া, তিনি প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সংঘাত’-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। তাঁর অভিযোগ, একজন প্রতিযোগী এবং নির্বাচন কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মধ্যে কথিত অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যা প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করেছে।
বিচারকের পদত্যাগ নিয়ে বিতর্কের মুখে মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও)-এর সভাপতি রাউল রোচা একটি ভিডিও বিবৃতি দেন। রোচা নিশ্চিত করেন, ওমরের এসব অভিযোগের কারণে তাঁকে বিচারকের প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।
তিনি জানান, ওমরের ভিত্তিহীন এবং অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যগুলো ‘বিয়ন্ড দ্য ক্রাউন’ নামের একটি দাতব্য উদ্যোগকে ঝুঁকির মুখে ফেলছিল। প্রমাণ হিসেবে রোচা টেক্সট মেসেজও প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ওমরকে তাঁর অভিযোগের জন্য হতাশার কথা জানান এবং বিচারক হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়ার হুমকি দেন। ওমর অবশ্য রোচার এই বক্তব্য অস্বীকার করে জানান, রাউল রোচার সঙ্গে হওয়া একটি ‘অসম্মানজনক কথোপকথন’-এর কারণেই তিনি নিজ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ওমরের সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে। সংস্থাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, প্রতিযোগিতার সমস্ত মূল্যায়ন স্বচ্ছ প্রোটোকল অনুসরণ করেই করা হয় এবং কোনো ইম্প্রোম্পটু জুরি বা গোপন কমিটি গঠন করা হয়নি। এই গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমইউও ওমর হারফুশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তাঁকে ব্র্যান্ডের ট্রেডমার্ক ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে।
৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাটি ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ননথাবুরিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ফাতিমা বোশ ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কজার থেইলভিগের কাছ থেকে মুকুট গ্রহণ করেন এবং মেক্সিকো থেকে চতুর্থ প্রতিযোগী হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জয় করেন।
