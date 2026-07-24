মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
আজ ঢাকার ১০০ ফুটের মাদানি অ্যাভিনিউর কোর্টসাইডে গান শোনাবেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম। ‘মেইন স্টেজ ফিচারিং আতিফ আসলাম’ শিরোনামের কনসার্টে অংশ নিতে গত বুধবার রাতে বাংলাদেশে এসেছেন আতিফ। কনসার্ট ও নিজের নতুন অ্যালবাম নিয়ে গতকাল বিকেলে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন আতিফ আসলাম।২ ঘণ্টা আগে
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