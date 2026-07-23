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বাপ্পা মজুমদারের গান গাইবেন নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ০৯: ০০
বাপ্পা মজুমদারের গান গাইবেন নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা

তিন দশকের বেশি সময় ধরে সংগীতাঙ্গনে আছেন বাপ্পা মজুমদার। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। এখনো নিয়মিত গান করে যাচ্ছেন তিনি। নিজে যেমন গাইছেন, অন্যদের জন্যও নতুন গান বাঁধছেন নিয়মিত। এবার বাপ্পা মজুমদারের গান নিয়ে ২৪ জুলাই বনানীর যাত্রাবিরতিতে আয়োজন করা হয়েছে সংগীতসন্ধ্যার।

‘সেলিব্রেটিং বাপ্পা মজুমদার’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে বাপ্পা মজুমদারের সামনে তাঁর গান গেয়ে শোনাবেন জয় শাহরিয়ার, খৈয়াম সানু সন্ধি, ইউসুফ আহমেদ খান, ফারহিন খান জয়িতা, খান মাইদুল ইসলাম শুভ, এলিটা করিম, কারিশমা সানু সভ্যতা ও সায়েমুল ইসলাম রিয়াদ।

বাপ্পা মজুমদারের গান নিয়ে এই আয়োজন সম্পর্কে জয় শাহরিয়ার, সন্ধিসহ অন্যান্য শিল্পী এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ‘বাপ্পা মজুমদার বাংলাদেশের সংগীতজগতের এক অনবদ্য নাম। বাংলা সংগীতকে তিনি তাঁর নিজস্ব ধারা দিয়ে একটি অনন্য মর্যাদায় নিয়ে গেছেন দশকের পর দশক ধরে। বাপ্পা মজুমদারের “পরী”, “ধুলো পড়া চিঠি”, “রাতের ট্রেন”, “কখনো ইচ্ছে হয়”, “দিন বাড়ি যায়” থেকে শুরু করে অসংখ্য গান, যা গুনে শেষ করা যাবে না। কয়েক দশক ধরে আমাদের মনের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং প্রিয় শিল্পী তিনি। আমরা বাপ্পা মজুমদারকে অনেক ভালোবাসি। আমরা তাঁর ভক্ত। আমরা সবাই তাঁকে সামনে বসিয়ে তাঁর জন্য গান গাইব একসঙ্গে।’

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নিজেকে নিয়ে এমন আয়োজন প্রসঙ্গে বাপ্পা মজুমদার বলেন, ‘এই অনুষ্ঠানে আমার গানগুলো নতুনরা গাইবে। এটা দারুণ এক ব্যাপার। জয়, সন্ধি, এলিটাসহ যারা গাইবে, তারা সবাই অসাধারণ শিল্পী। অসাধারণ এক আয়োজন। আমিও থাকব তাদের সঙ্গে। এবারই প্রথম এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার। সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি। অপেক্ষায় আছি অনুষ্ঠানটির জন্য।’

আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে এই গানের আয়োজন। টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে অনলাইনে শুরু হয়েছে টিকিটের রেজিস্ট্রেশন।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণবাপ্পা মজুমদারগানসংগীতবিনোদন
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