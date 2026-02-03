‘ধুরন্ধর ২’ সিনেমার টিজারে আরও ভয়ংকর রণবীর

মুক্তির পরপর জানা গিয়েছিল অল্প সময়ের ব্যবধানে আসবে রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব। এবার প্রকাশ পেল ‘ধুরন্ধর ২’ সিনেমার টিজার। ১ মিনিটের টিজার ভিডিওতে রণবীরকে দেখা গেল আরও ভয়ংকর রূপে। এই পর্বের নাম রাখা হয়েছে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’। প্রথম পর্বের মতো এটিও পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর।
ধুরন্ধর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হবে সিক্যুয়লের কাহিনি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছে রণবীর সিং অভিনীত চরিত্র হামজার প্রতিশোধের কাহিনি দিয়ে। টিজারের একদম শুরুতে দেখা যাচ্ছে রক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ। বন্দুক দিয়ে কখনও কাউকে লক্ষ্য করে তো কখনও শূন্যে গুলি ছুড়ে কাঁপন ধরাচ্ছে পর্দার হামজা। গোটা টিজারে রণবীরের মারকাটারি অ্যাকশন দৃশ্যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে আবহসঙ্গীত।
প্রতিশোধ নেওয়ার কাহিনির পাশাপাশি সাধারণ ছেলে থেকে হামজা হয়ে ওঠার গল্পও দেখা যাবে এ পর্বে। টিজারে রণবীরের দুই ভিন্ন লুকে ধরা দেওয়া সেই ইঙ্গিত দেয়। শেষদিকে রণবীরের মুখে শোনা গেল ‘এটা নতুন হিন্দুস্থান, ঘরে ঢুকে হত্যা করতেও পিছপা হবে না।’
মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক পরিচালনা করছেন অ্যান্টনি ফুকো। মাইকেলের চরিত্রে অভিনয় করছেন তাঁর ভাইপো জাফর জ্যাকসন। এই বায়োপিকে তুলে ধরা হবে মাইকেল জ্যাকসনের অজানা অনেক গল্প। থাকবে তাঁর বিখ্যাত কিছু পারফরম্যান্সও।৫ ঘণ্টা আগে
২০২২ সালের নভেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় মির্জা সাখওয়াৎ হোসেন পরিচালিত সিনেমা ‘ভাঙন’। প্রেক্ষাগৃহের পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অভি কথাচিত্র ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয় সিনেমাটি। ভাঙন এবার আসছে ওটিটিতে।৬ ঘণ্টা আগে
শিশুতোষ গল্পে নির্মিত মোহাম্মদ নূরুজ্জামানের প্রথম সিনেমা ‘আম-কাঁঠালের ছুটি’ মুক্তি পেয়েছিল ২০২৩ সালে। এরপর এই নির্মাতা বানিয়েছেন ‘মাস্তুল’। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবসহ বেশ কয়েকটি উৎসবে সিনেমাটি প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য গত বছর ছাড়পত্র পেয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
দুই বছরের বেশি সময়ের বিরতি কাটিয়ে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সিনেমার গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন ফাহমিদা নবী। এস এম কাইয়ুমের ‘অন্তর্বর্তী’ সিনেমার একটি গানে ভয়েস দেন তিনি। দেড় বছর পর একই সিনেমার আরও একটি গানের রেকর্ডিং করলেন ফাহমিদা নবী। এতে তাঁর সহশিল্পী ইমরান মাহমুদুল।১০ ঘণ্টা আগে