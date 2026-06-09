Ajker Patrika
বলিউড

নার্সদের পক্ষে আওয়াজ তুললেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক
নার্সদের পক্ষে আওয়াজ তুললেন কঙ্গনা
‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ সিনেমায় কঙ্গনা রনৌত। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছেন কঙ্গনা রনৌত। গত বছর ‘ইমার্জেন্সি’র ব্যর্থতার পর ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ হতে যাচ্ছে এ বছর প্রেক্ষাগৃহে তাঁর প্রথম সিনেমা। ভারত ভাগ্য বিধাতা তৈরি হয়েছে ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওই কঠিন পরিস্থিতিতে কামা হাসপাতালের নার্স, ওয়ার্ড বয় ও চিকিৎসাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে প্রায় ৪০০ জীবন রক্ষা করেন। সেই শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা পর্দায় তুলে এনেছেন পরিচালক মনোজ তাপাডিয়া।

ভারত ভাগ্য বিধাতা সিনেমায় কঙ্গনা অভিনয় করেছেন অঞ্জলি কুলথে নামের এক স্টাফ নার্সের চরিত্রে। মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার সময় তিনি কামা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সবাই যখন দিশেহারা, তখন সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন অঞ্জলি। জীবনের পরোয়া না করে রোগীদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর সেই লড়াইকেই এ সিনেমায় ফুটিয়ে তুলেছেন কঙ্গনা।

১২ জুন মুক্তি পাবে ভারত ভাগ্য বিধাতা। সিনেমাটির প্রচার উপলক্ষে সংবাদমাধ্যম এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, ‘আমাদের সমাজে নার্সদের অতিরিক্ত খাটানো হয়, কিন্তু বেতন দেওয়া হয় খুবই কম। তার ওপর বিনোদনমাধ্যম বা পপ-কালচারে তাঁদের যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে এই পেশার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ শুধু চিকিৎসকদের অবদানের কথা ভাবেন। কিন্তু লাখ লাখ নার্স, যাঁরা প্রতিদিন হাসপাতালকে সচল রাখছেন, তাঁদের কথা কেউ মনে রাখে না।’

একই সঙ্গে নার্সদের ইউনিফর্ম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কঙ্গনা। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রচলিত নার্সদের পোশাকে ঔপনিবেশিক লুক রয়ে গেছে। পিন, ক্যাপ, বেল্টের মতো উপকরণগুলোর ইতিহাসও বিদেশি সামরিক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। আবহাওয়া বা স্থানীয় প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ইউনিফর্মে কিছু পরিবর্তন আনা যেতে পারে। কঙ্গনার মতে, একজন নার্সের পরিচয় তাঁর পোশাক বা বাহ্যিক রূপে নয়, বরং তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, মানবিকতা এবং সেবার মানসিকতায়।

কঙ্গনা আশা প্রকাশ করেন, এই সিনেমার মাধ্যমে নার্সদের প্রতি যদি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য সময়ের জন্যও পরিবর্তন হয়, তবেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে। নার্সদের সামাজিক মর্যাদা নিয়ে অভিনেত্রীর এই মন্তব্য প্রশংসিত হচ্ছে সর্বত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি ভারত ভাগ্য বিধাতা সিনেমায় অন্যতম প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত আছেন কঙ্গনা রনৌত।

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