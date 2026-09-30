Ajker Patrika
En
বলিউড

২২ বছরের পথচলা শেষে বিদায় নিচ্ছে ‘কফি উইথ করণ’

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২৬
২২ বছরের পথচলা শেষে বিদায় নিচ্ছে ‘কফি উইথ করণ’
‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে করণ জোহর; ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ ২২ বছর ধরে তারকাদের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে আর বিতর্কের ঝড় তুলে অবশেষে ইতি টানছে সেলিব্রিটি চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ’। নির্মাতা ও সঞ্চালক করণ জোহর নিজেই নিশ্চিত করেছেন, আসন্ন নবম মৌসুম দিয়েই চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটছে শোটির। আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিওহটস্টারে শুরু হবে এর বিদায়ী মৌসুম।

শোটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে করণ জোহর জানান, সিদ্ধান্তটি তাঁর জন্য অত্যন্ত আবেগের। তবে আগামী এক দশক তিনি পুরোপুরি সিনেমা পরিচালনা ও গল্প বলায় মনোযোগ দিতে চান বলেই এমন সিদ্ধান্ত।

করণ জোহর বলেন, ‘কফি উইথ করণ আমার জীবনের এক অসাধারণ অধ্যায়। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ২২ বছর পার হয়ে গেছে। জীবনের পরবর্তী দশকে আমি আরও বেশি সিনেমা পরিচালনা করতে চাই, অনেক গল্প বলতে চাই। তাই ভারাক্রান্ত মন নিয়েই কফি উইথ করণ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

২০০৪ সালে স্টার ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে শাহরুখ খান ও কাজলকে অতিথি করে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। আটটি মৌসুমে মোট ১৬১টি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে শোটির। প্রতিটি পর্বে বলিউডের শীর্ষ তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, প্রেম, বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের নানা অজানা তথ্য সামনে এনে দর্শকদের বিনোদনের পাশাপাশি জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বিতর্কেরও।

‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে করণ জোহর; ছবি: সংগৃহীত
‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে করণ জোহর; ছবি: সংগৃহীত

টেলিভিশনে ছয় মৌসুম চলার পর ২০২২ সালে শোটি পুরোপুরি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ডিজনি প্লাস হটস্টারে স্থানান্তরিত হয়। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটির নাম বদলে জিওহটস্টার হওয়ার পর এবার সেখানেই সম্প্রচারিত হতে যাচ্ছে কফি উইথ করণের শেষ মৌসুম।

বিষয়:

বলিউডবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত