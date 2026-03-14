সম্পদ কিছুটা কমলেও এখনো ভারতের শীর্ষ ধনী অভিনেতা শাহরুখ

ভারতীয় তারকাদের মধ্যে ধনসম্পদের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে শাহরুখ খান। অভিনয়ের বাইরে নানা ধরনের ব্যবসা ও বিনিয়োগের কল্যাণে বিপুল সম্পদের মালিক তিনি। গত এক বছরে শাহরুখ খানের মোট সম্পত্তিতে কিছুটা ভাটা পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হুরুন গ্লোবাল রিচ লিস্টে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেও, শাহরুখ এখনো ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা হিসেবে নিজের জায়গা বজায় রেখেছেন।
হুরুন গ্লোবাল রিচ লিস্ট ২০২৬ প্রকাশিত হয়েছে ৫ মার্চ। এতে গত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ধনসম্পদের তথ্য যোগ করা হয়েছে। হুরুন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে শাহরুখের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে এই অঙ্ক ছিল ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কমার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, গত দেড় বছরে শাহরুখের কোনো সিনেমা মুক্তি না পাওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন সিনেমা না আসা এবং রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের কিছু বড় প্রজেক্ট মাঝপথে থাকায় এই আর্থিক ঘাটতি দেখা গিয়েছে। তবে সম্পত্তি কমলেও শাহরুখ এখনো ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা।
গত বছর শাহরুখের সম্পত্তি টেইলর সুইফটের চেয়ে বেশি ছিল। এবার চিত্রটি উল্টো। টেইলর সুইফট এখন ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের মালিক। অন্যদিকে গায়িকা রিহানার সম্পত্তি পৌঁছেছে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে। বিনোদন জগতে শীর্ষে আছেন জে-জি, যাঁর সম্পত্তি ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার।
শাহরুখের এই বিপুল সম্পত্তির উৎসে রয়েছে তাঁর অভিনীত সিনেমার আয়। এ ছাড়া ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট বলিউডে একাধিক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছে এবং শাহরুখের সম্পদের বড় উৎস হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া শাহরুখের মালিকানাধীন ‘নাইট রাইডার্স স্পোর্টস’ আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স পরিচালনা করে। এই ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানও তাঁর বিপুল সম্পদের অন্যতম স্তম্ভ।
খানের সম্পদে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগও বড় ভূমিকা রেখেছে। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত তাঁর বাড়ি ‘মান্নাত’-এর মূল্য প্রায় ২০০ কোটি রুপি। পাশাপাশি লন্ডনের পার্ক লেনে অ্যাপার্টমেন্ট, লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসের ভিলা, দিল্লি ও আলিবাগে সম্পত্তি, ইংল্যান্ডে ছুটি কাটানোর বাড়ি এবং দুবাইয়ে বিলাসবহুল বাসভবন তাঁর সম্পদ সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়েছে।
শৌখিন শাহরুখের গাড়ির গ্যারেজও সমান সমৃদ্ধ। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে বুগাটি ভেরন, রোলস রয়েস ফ্যান্টম, বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটিসহ বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, অডি ও রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের একাধিক গাড়ি। শুধু চলচ্চিত্র নয়, ব্যবসা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শাহরুখ খানের সাফল্য তাঁকে ভারতের শীর্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।
