Ajker Patrika
En
বিনোদন

তিন দিনে ‘গোলমাথা আর চোখামাথা’ নাটকের পাঁচ প্রদর্শনী

চার দশক পর অভিনয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চার দশক পর অভিনয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ
‘গোলমাথা আর চোখামাথা’ নাটকের মহড়ায় সৈয়দ জামিল আহমেদ (বাঁয়ে) । ছবি: স্পর্ধার সৌজন্যে

গত এপ্রিলে মঞ্চে আসে স্পর্ধা: একাডেমি অব পারফর্মিং আর্টসের নতুন প্রযোজনা ‘গোলমাথা আর চোখামাথা’। আবারও মঞ্চে আসছে নাটকটি। বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে ২৩ থেকে ২৫ জুলাই তিন দিনে নাটকটির পাঁচটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়, ২৪ জুলাই বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এবং ২৫ জুলাই বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেখা যাবে গোলমাথা আর চোখামাথা নাটকটি।

জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখটের নাটকটি অনুবাদ করেছেন অনিরুদ্ধ অনু। পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিচ্ছেন মহসিনা আক্তার। নাটকটি নিয়ে স্পর্ধা জানিয়েছে, ব্যঙ্গ, হাস্যরস আর প্রশ্নের ভেতর দিয়ে এগোনো এই নাটক সমাজকে নতুন করে ভাবতে আমন্ত্রণ জানাবে।

গোলমাথা আর চোখামাথা নাটকের এই পাঁচ প্রদর্শনী দিয়ে চার দশকের বেশি সময় পর অভিনয়ে ফিরছেন নাট্যনির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদ। সবশেষে ১৯৮৪ সালে ‘ফণীমনসা’ নাটকে শেষবার অভিনয় করেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন পর মঞ্চে অভিনয় প্রসঙ্গে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, ‘একজন নির্দেশকের মঞ্চে কাজ করা দরকার। মঞ্চে অভিনয় করলে অভিনয়ের সংকটটা বোঝা যায়। অভিজ্ঞতাটি নির্দেশক হিসেবে আমার কাজে লাগবে। এ ছাড়া ছাত্রীর (মহসিনা আক্তার) নির্দেশনায় কাজ করছি। এটা আমার জন্য গৌরবের বিষয়।’

সৈয়দ জামিল আহমেদ ছাড়াও নাটকটিতে আরও অভিনয় করছেন তিতাস জিয়া, ফাইযা চৌধুরী, ফাতিমা নুজহাত কাদেরী, শামস ইমন, ইভা আফরোজ খান, নুসরাত জাহান প্রমুখ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণবিনোদনপ্রদর্শনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত