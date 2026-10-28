চলচ্চিত্রে সংকট, করণীয় ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সেমিনার

চলচ্চিত্রে সংকট, করণীয় ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সেমিনার
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির আয়োজনে গতকাল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হলো ‘আমাদের চলচ্চিত্রে সংকট, করণীয় ও গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনার। পরিচালক সমিতির সভাপতি শাহীন সুমনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা হেলাল খান। আরও ছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহীন কবির টুটুল, নির্মাতা কাজী হায়াৎ, ছটকু আহমেদ, শাহ আলম কিরণ, হাবিবুল ইসলাম হাবীব, সাইমন তারিক প্রমুখ। চলচ্চিত্রের সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রযোজনা, পরিবেশনা, প্রদর্শন, সরকারি সহায়তা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রস্তাব উঠে আসে এই সেমিনারে।