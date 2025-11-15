Ajker Patrika
বিনোদন

সৌদির রেড সি চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি প্রেসিডেন্ট শন বেকার

বিনোদন ডেস্ক
সৌদির রেড সি চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি প্রেসিডেন্ট শন বেকার

কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সৌদির সবচেয়ে বড় আয়োজন রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে জেদ্দায় শুরু হচ্ছে উৎসবের পঞ্চম আসর। ১০ দিনের এ উৎসবে সৌদি আরব ছাড়াও অংশ নিচ্ছে বিভিন্ন দেশের সিনেমা।

প্রতিবছর এ উৎসবে হলিউড-বলিউডসহ বিভিন্ন দেশের তারকারা হাজির থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এ বছর রেড সি উৎসবের জুরি প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন অস্কারজয়ী হলিউড নির্মাতা শন বেকার। তাঁর সর্বশেষ সিনেমা ‘আনোরা’ এ বছর অস্কারে পাঁচ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। সেরা সিনেমা ছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছে পরিচালক, অভিনেত্রী, মৌলিক চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা বিভাগে। এ ছাড়া শন বেকারের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘স্কারলেট’, ‘ট্যানজারিন’, ‘দ্য ফ্লোরিডা প্রজেক্ট’, ‘রেড রকেট’ ইত্যাদি।

রেড সি উৎসব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার উৎসবের ফিচার কম্পিটিশন বিভাগে স্থান পাচ্ছে ১৬টি সিনেমা। এর মধ্য থেকে একটি সিনেমা নির্বাচিত হবে গোল্ডেন ইউসর পুরস্কারের জন্য। ফিচার কম্পিটিশন বিভাগের সেরা সিনেমা নির্বাচিত করার দায়িত্বে থাকবেন শন বেকার ও তাঁর টিম। গত বছর এ দায়িত্বে ছিলেন হলিউড নির্মাতা স্পাইক লি।

শন বেকার বলেন, ‘স্পাইক লির পর রেড সি উৎসবে জুরি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের। এ উৎসবে যেভাবে সাহসী ও বৈচিত্র্যময় সিনেমার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তার প্রশংসা সব সময়ই করেছি। এ বছরের ফিচার কম্পিটিশন বিভাগে আরব বিশ্ব, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা স্থান পেয়েছে। স্বাধীন চলচ্চিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদনসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

জুলাই সনদ আদেশে এক চামচ তরকারি বিএনপিকে আরেক চামচ জামায়াতকে দিয়েছে সরকার: নাসীরুদ্দীন

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

নির্বাচনের আগেই পে কমিশন বাস্তবায়ন ও গেজেট চান সরকারি কর্মচারীরা

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

মোটরসাইকেল শোডাউনে গিয়ে দুর্ঘটনায় জামায়াত কর্মী নিহত

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন