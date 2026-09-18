Ajker Patrika
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বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ
‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’ সিনেমায় চূর্ণী গাঙ্গুলী ও জয়া আহসান

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

আজও অর্ধাঙ্গিনী (বাংলা সিনেমা)

  • মুক্তি: হইচই (১৮ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: চূর্ণী গাঙ্গুলী, জয়া আহসান, কৌশিক সেন
  • গল্পসংক্ষেপ: প্রথম পর্বের দুই বছর পরের ঘটনা। সুমন ও মেঘনার জীবনে কিছুটা স্থিতাবস্থা এসেছে। সুমনের ভাই সুকান্তের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে শুভ্রা আবার সেই পরিবারে ফিরে আসে। দীর্ঘ বিরতির পর শুভ্রা ও মেঘনার এই মুখোমুখি হওয়া তাদের অতীতের ক্ষত ও টানাপোড়েনকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

লাস্ট স্টোরিজ ৩ (হিন্দি অ্যান্থোলজি)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৮ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: রাধিকা আপ্তে, কঙ্কণা সেনশর্মা, অদিতি রাও হায়দারি, বিজয় ভার্মা
  • গল্পসংক্ষেপ: একই বিষয়ে নির্মাতা বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, কিরণ রাও, শাকুন বাত্রা ও বিশাল ভরদ্বাজের চারটি গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সিজন। আধুনিক ভারতের পটভূমিতে প্রেম, শারীরিক আকাঙ্ক্ষা ও সম্পর্কের নানামুখী জটিল রূপ তুলে ধরেছেন তাঁরা।

স্লো হর্সেস সিজন ৬ (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি (১৬ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: গ্যারি ওল্ডম্যান, ক্রিস্টিন স্কট টমাস, জ্যাক লোডেন
  • গল্পসংক্ষেপ: উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে স্লফ হাউসের বাতিল এজেন্টরা এবার জড়িয়ে পড়ে মরণঘাতী প্রতিশোধের জালে। এই সিজনের বড় চমক—প্রথম পর্বে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত বলে ধারণা করা এজেন্ট সিড বেকারের অভাবনীয় প্রত্যাবর্তন।

লি ক্রোনিনস দ্য মমি (ইংরেজি সিনেমা)

  • মুক্তি: জিওহটস্টার (১৭ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: জ্যাক রেনর, লাইয়া কোস্তা, নাতালি গ্রেস
  • গল্পসংক্ষেপ: আট বছর আগে মিসর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় সাংবাদিক দম্পতির একমাত্র মেয়ে কেটি। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মেয়ের সন্ধান মেলায় পরিবারে স্বস্তি ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু পুনর্মিলনের আনন্দ দ্রুতই চরম দুঃস্বপ্নে রূপ নেয়।

নিগলি (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১৬ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: মারিয়া স্টেন, গ্রেস্টন হোল্ট, অ্যাডেলিন রুডলফ
  • গল্পসংক্ষেপ: জনপ্রিয় ‘রিচার’ সিরিজের স্পিন-অফ এটি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন তুখোড় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ফ্রান্সেস নিগলি। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ খুঁজতে একাই মাঠে নামে সে। তদন্ত যত এগোয়, নিগলিকে লড়তে হয় ক্ষমতাধর এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

মনস্টার: দ্য লিজি বোর্ডেন স্টোরি (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৭ সেপ্টেম্বর)
  • অভিনয়: এলা বিটি, ভিকি ক্রিপস, রেবেকা হল
  • গল্পসংক্ষেপ: রায়ান মারফির ট্রু-ক্রাইম ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সংযোজন। এবারের গল্প ১৮৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর ডাবল মার্ডার কেস। নিজের বাবা ও সৎমাকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ ওঠে তরুণী লিজি বোর্ডেনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর রহস্যজনকভাবে খালাস পায় লিজি।

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ছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
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