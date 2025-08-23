Ajker Patrika
অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে স্বাধীন খসরু

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বাধীন খসরু। ছবি: সংগৃহীত

এক নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেতা স্বাধীন খসরু। সাধারণ নেটিজেনদের পাশাপাশি শোবিজের শিল্পীরাও স্বাধীন খসরুর সেই মন্তব্য মেনে নিতে পারছেন না। অনেকে অভিনয়শিল্পী সংঘ থেকে তাঁকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন স্বাধীন খসরু। সেখান থেকে নিয়মিত নানা বিষয় নিয়ে ফেসবুকে কথা বলেন। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় মধ্যরাতে এক নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। এরপরেই শুরু হয় সমালোচনার ঝড়।

স্বাধীন খসরুর সমালোচনা করে পোস্ট দিয়েছেন অভিনেতা খায়রুল বাসার, হিমে হাফিজ, অভিনেত্রী এলিনা শাম্মী, নির্মাতা অরণ্য আনোয়ার, রাশিদ পলাশ, সাজিন আহমেদ বাবুসহ অনেকে। তাঁরা অভিনয়শিল্পী সংঘের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন স্বাধীন খসরুকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে অভিনয়শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মামুন অপু জানান, স্বাধীন খসরু অভিনয়শিল্পী সংঘের সদস্য নন।

রাশেদ মামুন অপু বলেন, ‘তাঁর (স্বাধীন খসরু) ভিডিও আমার নজরে এসেছে। এমন মন্তব্য কোনো অভিনয়শিল্পীর হতে পারে না। শুধু অভিনেতা নয়, কোনো মানুষের কাছেই এমন কথা কাম্য নয়। তিনি আমাদের শিল্পী সংঘের সদস্য নন। তাই সংগঠনের বাইরের কারও ব্যক্তিগত মন্তব্যের দায় শিল্পী সংঘ নেবে না। এর দায় তাঁকেই নিতে হবে।’

স্বাধীন খসরুর এমন মন্তব্যের সমালোচনা করে রাশেদ মামুন অপু ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এখনো ৯৯.৬ শতাংশ শিল্পী এইখানে এই দেশে বাস করছি, জীবিকার জন্য সংগ্রাম করে চলেছি। কেউ না বললেও একটা দায়বদ্ধতা চেপে বসে। এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কেউ যদি বেরিয়ে যেতে চান, তবে প্লিজ ঘোষণা দিয়ে বেরিয়ে যান। আপনার নতুন পরিচয়ে আপনি ভালো থাকেন, আমাদেরও ভালো থাকার চেষ্টা করতে দেন।’

অভিনেতা খায়রুল বাসার লিখেছেন, ‘একজন অভিনেতা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা বিকারগ্রস্তের মতো কথা বলতে পারেন না। যাঁরা এমন করেন, তাঁরা বোধসম্পন্ন মানুষই না! অভিনেতা হিসেবে পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি। কথায় পরিমিত ও সংযত হন। আপনি আমাদের দেখা স্বাধীন খসরু নন, আপনি অশ্লীল খসরু।’

