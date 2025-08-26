পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্পে ‘দেয়াল’

বিনোদন ডেস্ক
পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙাগড়া, ভালোবাসা আর ত্যাগের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে নাটক ‘দেয়াল’। শফিক রিয়ানের চিত্রনাট্যে নাটকটি পরিচালনা করেছেন আনিসুর রহমান রাজীব। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থ শেখ, নওবা তাহিয়া, শহীদুজ্জামান সেলিম, মনিরা মিঠু প্রমুখ। আনিসুর রহমান রাজীব বলেন, ‘গল্পটা একেবারেই আমাদের চারপাশের পরিবারের কথা বলে। সম্পর্ক, আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার টানাপোড়েন উঠে এসেছে এতে।’ অভিনেতা পার্থ শেখ বলেন, ‘গল্প ও প্লট খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। আশা করি, দর্শকেরা এ গল্পে নিজেদের খুঁজে পাবেন।’ নির্মাতা জানান, ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে শুটিং। শিগগির প্রচারে আসবে নাটকটি।
পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙাগড়া, ভালোবাসা আর ত্যাগের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে নাটক ‘দেয়াল’। শফিক রিয়ানের চিত্রনাট্যে নাটকটি পরিচালনা করেছেন আনিসুর রহমান রাজীব। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থ শেখ, নওবা তাহিয়া, শহীদুজ্জামান সেলিম, মনিরা মিঠু প্রমুখ। আনিসুর রহমান রাজীব বলেন, ‘গল্পটা একেবারেই আমাদের চারপাশের পরিবারের কথা বলে। সম্পর্ক, আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার টানাপোড়েন উঠে এসেছে এতে।’ অভিনেতা পার্থ শেখ বলেন, ‘গল্প ও প্লট খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। আশা করি, দর্শকেরা এ গল্পে নিজেদের খুঁজে পাবেন।’ নির্মাতা জানান, ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে শুটিং। শিগগির প্রচারে আসবে নাটকটি।
তিনি আগে কখনোই ঢাকায় আসেননি। বান্দরবানে যেখানে ওনার বাড়ি সেখান থেকে বান্দরবান শহরে আসতেও প্রায় এক দিন লাগে। ওনার বয়স ৬০-এর বেশি। তাঁকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর মেয়ে। তিনিও প্রথম ঢাকায় এলেন। মণিপুরি ঢোলের পুং গ্রুপটার খবর দিয়েছে আমার স্ত্রী।১ মিনিট আগে
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নতুন সিনেমা ‘বেলা’। বেলা দের এই বায়োপিকে ঋতুপর্ণা অভিনয় করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে। কে এই বেলা দে? আকাশবাণী কলকাতার বিশিষ্ট সঞ্চালিকা, নির্দেশক ও লেখিকা। হাজারো নারীর অনুপ্রেরণা তিনি। বাঙালি নারীদের স্বাধীনতা আর স্বীকৃতির জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারির৩৮ মিনিট আগে
তিন বছর পর ওয়েব সিরিজ নিয়ে ওটিটিতে ফিরছেন আফরান নিশো। অভিনয় করেছেন ভিকি জাহেদের পরিচালনায় ‘আকা’ সিরিজে। এতে নিশোর সঙ্গী হয়েছেন মাসুমা রহমান নাবিলা।১১ ঘণ্টা আগে
২০১২ সালে অপূর্ব ও পড়শীর সঙ্গে ‘রিদম’ নামের নাটকে অভিনয় করেছিলেন প্রত্যয়। এরপর বিজ্ঞাপন ও গানের মডেল হলেও কোনো নাটকে দেখা যায়নি তাঁকে।১২ ঘণ্টা আগে