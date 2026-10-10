লেডি ভায়োলেটকে নিয়ে ব্রিজারটনের নতুন সিরিজ

নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় ড্রামা সিরিজ ‘ব্রিজারটন’-এর পরিধি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও একটি স্পিন-অফ। এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে দর্শকদের অন্যতম প্রিয় চরিত্র লেডি ভায়োলেট। সম্প্রতি সিরিজটির ঘোষণা দিয়েছে নেটফ্লিক্স ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শোন্ডাল্যান্ড।
এই স্পিন-অফ সিরিজে মূলত লেডি ভায়োলেটের তরুণী বয়সের গল্প দেখানো হবে। মূল সিরিজে লেডি ভায়োলেটকে একজন পরিণত, ধৈর্যশীল ও স্নেহময়ী নারী হিসেবে দেখা গেছে, যিনি সব সময় সন্তানদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের গল্প কেমন ছিল, তা জানা যাবে নতুন এই সিরিজে।
ভায়োলেট সব সময় সন্তানদের কাছে তাঁর এবং স্বামী ভিসকাউন্ট এডমন্ড ব্রিজারটনের দাম্পত্য জীবনের গল্প শোনান। তাঁদের বিয়েটা স্রেফ কোনো সামাজিক চুক্তি ছিল না, দুজনের মধ্যে ছিল নিখাদ প্রেমের সম্পর্ক। নতুন স্পিন-অফে মূলত সেই প্রেমকাহিনিই দেখতে পাবেন দর্শক।
স্বামী ভিসকাউন্ট এডমন্ড ব্রিজারটনের সঙ্গে লেডি ভায়োলেটের দাম্পত্যের গল্পটা যেমন রূপকথার মতো, এর পরিণতি ততটাই করুণ। ভায়োলেট যখন তাঁর অষ্টম সন্তানের জন্ম দেওয়ার অপেক্ষায়, সেই সময় মাত্র ৩৮ বছর বয়সে এডমন্ডের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এই তীব্র শোক সামলে এত বড় সংসার এক হাতে শক্ত করে ধরেছিলেন ভায়োলেট। এই দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক।
এখনো নাম চূড়ান্ত হয়নি সিরিজটির। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আগের সফল স্পিন-অফ ‘কুইন শার্লট: আ ব্রিজারটন স্টোরি’-এর আদলেই এর নাম রাখা হতে পারে। মূল সিরিজে বয়স্ক লেডি ভায়োলেটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুথ গেমেল এবং ‘কুইন শার্লট’-এ কিশোরী ভায়োলেটের চরিত্রে ছিলেন কনি জেনকিন্স-গ্রেইগ। তবে নতুন এই স্পিন-অফে তাঁরা থাকবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।
এদিকে লন্ডনে বর্তমানে ব্রিজারটন সিরিজের পঞ্চম সিজনের শুটিং চলছে। এ সিজনের গল্প আবর্তিত হবে ফ্রান্সেসকা ব্রিজারটন ও মাইকেলা স্টার্লিংয়ের রোমান্সকে ঘিরে। মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে।
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