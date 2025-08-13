দুটি কাজ আর কখনো করতে চান না চঞ্চল চৌধুরী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গান গেয়ে আর বায়োপিকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসা পেয়েছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। অথচ সেগুলো থেকে এখন নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন তিনি। এ দুটি কাজ আর কখনো করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চঞ্চল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন অভিনেতা।
চঞ্চল চৌধুরী যত ভালো অভিনেতা, তত ভালো গায়কও। যেকোনো অনুষ্ঠানে কিংবা সাক্ষাৎকারে গান শোনানোর অনুরোধ তাঁকে রাখতেই হয়। তবে চঞ্চল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে আর গান শোনাবেন না। এ বিষয়ে অভিনেতা বলেন, ‘এই কাজটাই আর করতে ইচ্ছা করে না। গানটা গাইতে ইচ্ছা করে না। গান গাওয়া নিয়ে আমার আর কোনো ইচ্ছা নাই। কারণ, গানটা আমার জীবনে অনেক দিয়েছে, আবার কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু।’
কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেনের বায়োপিকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন চঞ্চল। গত বছর মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত ‘পদাতিক’। সিনেমাটি বিশ্বের বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে, পেয়েছে পুরস্কার-প্রশংসা। চঞ্চলও সুনাম কুড়িয়েছেন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পদাতিকই শেষ, এরপর আর কারও বায়োপিকে অভিনয় করবেন না।
এ বিষয়ে চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘আর কোনো বায়োপিকে আমি কাজ করতে চাই না। কারণটা হচ্ছে, আমি যখন মৌলিক কোনো চরিত্রে অভিনয় করি, সেটা চানমাঝি হোক, সোনাই হোক, অথবা আয়না; তখন তো আমার স্বাধীনতা থাকে। আমার ডিরেক্টর আমাকে যেভাবে বোঝান, অথবা স্ক্রিপ্টে যেভাবে লেখা থাকে, আমি সেই চরিত্র হওয়ার চেষ্টা করি। তবে একজন মানুষের পক্ষে হুবহু আরেকটি মানুষ হওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। আদলে কিংবা চেহারায় হয়তো মিল হতে পারে, কিন্তু ওই মানুষটার জীবনযাপন, কথাবার্তা, চালচলন, আদর্শ—এটা পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।’
পদাতিক সিনেমার উদাহরণ টেনে চঞ্চল বলেন, ‘পদাতিক এ কারণেই আমার কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, ওই মানুষটি হওয়া পুরোপুরি সম্ভব না। আমি যতই মৃণাল সেনের চরিত্রে অভিনয় করি না কেন, একটা পর্যায়ে ওর ভেতর থেকে চঞ্চল চৌধুরী বের হয়ে আসবেই। দর্শক তখনই আঙুল দিয়ে বলবে, চঞ্চল চৌধুরীর মতো লাগছে। তার মানে আমি ৯০ শতাংশ যদি চরিত্রটি হতে পারি, ১০ শতাংশ যে হতে পারলাম না; সেটার জন্য দর্শক আমাকে ব্লেম দেবে। এই ব্লেম আমি নিতে পারব না। এর চেয়ে মৌলিক চরিত্র করব, কেউ কোনো দিন ওই চরিত্র দেখেওনি, মেলাতেও পারবে না।’
পদাতিকের পর টালিউডের আরও দুটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। একটি অমিতাভ ভট্টাচার্যের ‘ত্রিধরা, অন্যটি ব্রাত্য বসুর ‘শিকড়’। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হবে শিকড়। অক্টোবর থেকে শুরু হবে শুটিং।
গান গেয়ে আর বায়োপিকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসা পেয়েছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। অথচ সেগুলো থেকে এখন নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন তিনি। এ দুটি কাজ আর কখনো করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চঞ্চল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন অভিনেতা।
চঞ্চল চৌধুরী যত ভালো অভিনেতা, তত ভালো গায়কও। যেকোনো অনুষ্ঠানে কিংবা সাক্ষাৎকারে গান শোনানোর অনুরোধ তাঁকে রাখতেই হয়। তবে চঞ্চল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে আর গান শোনাবেন না। এ বিষয়ে অভিনেতা বলেন, ‘এই কাজটাই আর করতে ইচ্ছা করে না। গানটা গাইতে ইচ্ছা করে না। গান গাওয়া নিয়ে আমার আর কোনো ইচ্ছা নাই। কারণ, গানটা আমার জীবনে অনেক দিয়েছে, আবার কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু।’
কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেনের বায়োপিকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন চঞ্চল। গত বছর মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত ‘পদাতিক’। সিনেমাটি বিশ্বের বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে, পেয়েছে পুরস্কার-প্রশংসা। চঞ্চলও সুনাম কুড়িয়েছেন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পদাতিকই শেষ, এরপর আর কারও বায়োপিকে অভিনয় করবেন না।
এ বিষয়ে চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘আর কোনো বায়োপিকে আমি কাজ করতে চাই না। কারণটা হচ্ছে, আমি যখন মৌলিক কোনো চরিত্রে অভিনয় করি, সেটা চানমাঝি হোক, সোনাই হোক, অথবা আয়না; তখন তো আমার স্বাধীনতা থাকে। আমার ডিরেক্টর আমাকে যেভাবে বোঝান, অথবা স্ক্রিপ্টে যেভাবে লেখা থাকে, আমি সেই চরিত্র হওয়ার চেষ্টা করি। তবে একজন মানুষের পক্ষে হুবহু আরেকটি মানুষ হওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। আদলে কিংবা চেহারায় হয়তো মিল হতে পারে, কিন্তু ওই মানুষটার জীবনযাপন, কথাবার্তা, চালচলন, আদর্শ—এটা পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।’
পদাতিক সিনেমার উদাহরণ টেনে চঞ্চল বলেন, ‘পদাতিক এ কারণেই আমার কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, ওই মানুষটি হওয়া পুরোপুরি সম্ভব না। আমি যতই মৃণাল সেনের চরিত্রে অভিনয় করি না কেন, একটা পর্যায়ে ওর ভেতর থেকে চঞ্চল চৌধুরী বের হয়ে আসবেই। দর্শক তখনই আঙুল দিয়ে বলবে, চঞ্চল চৌধুরীর মতো লাগছে। তার মানে আমি ৯০ শতাংশ যদি চরিত্রটি হতে পারি, ১০ শতাংশ যে হতে পারলাম না; সেটার জন্য দর্শক আমাকে ব্লেম দেবে। এই ব্লেম আমি নিতে পারব না। এর চেয়ে মৌলিক চরিত্র করব, কেউ কোনো দিন ওই চরিত্র দেখেওনি, মেলাতেও পারবে না।’
পদাতিকের পর টালিউডের আরও দুটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। একটি অমিতাভ ভট্টাচার্যের ‘ত্রিধরা, অন্যটি ব্রাত্য বসুর ‘শিকড়’। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হবে শিকড়। অক্টোবর থেকে শুরু হবে শুটিং।
স্কুলপড়ুয়া ছোট্ট মেয়ে দিলশাদ ইয়াসমীন তখন গান গাইতেন স্কুলের ফাংশন আর ছোটদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ওই সময় পাশের বাড়িতে উঠলেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। দিলশাদের মা গিয়ে আবদার করলেন, যে করেই হোক তাঁর মেয়েকে সিনেমার গানে একটা সুযোগ দিতে হবে। কথা শুনে তো আলতাফ মাহমুদ অবাক! বললেন, ওইটুকুন একটা মেয়ে...৪২ মিনিট আগে
বাংলা চলচ্চিত্র যাঁদের হাতে অনেকখানি আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে, তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ তারেক মাসুদ। নিজের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, দর্শন তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাংলা সিনেমার এই ফেরিওয়ালার মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০১১ সালের এই দিনে ‘কাগজের ফুল’ চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখে ফেরার...১ ঘণ্টা আগে
অনেক জল্পনার পর অবশেষে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিলেন টেইলর সুইফট। এই মুহূর্তে বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম সুইফট। তাঁর নতুন গান ও কনসার্টের অপেক্ষায় থাকেন সমগ্র বিশ্বের অনুরাগীরা। ভক্তদের চমকে দিয়ে গতকাল নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিলেন সুইফট। তাঁর ১২তম অ্যালবামের নাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’।১ ঘণ্টা আগে
অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত জয়া আহসান অভিনীত ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রেকর্ড গড়েছে। প্রথম দিনে সিনেমাটি আয় করেছে ১ লাখ ১ হাজার ১০০ ডলার। এর আগে কলকাতার কোনো সিনেমা প্রথম দিনে এত আয় করেনি।১১ ঘণ্টা আগে