Ajker Patrika
> বিনোদন

কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান পাশে দাঁড়ালেন তারকারা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইয়াশ রোহান। ছবি: সংগৃহীত
ইয়াশ রোহান। ছবি: সংগৃহীত

২০২১ সালের মা দিবসে নিজের মায়ের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছিল চঞ্চল চৌধুরীকে। তিনি যে সনাতন ধর্মের অনুসারী, এ কথা জানত না উল্লেখ করে অনেকেই মন্তব্যের ঘরে তাঁকে কটাক্ষ করেন। চঞ্চলের ধর্মবিশ্বাস নিয়েও তোলা হয় নানা প্রশ্ন। চার বছর পর একই পরিস্থিতির শিকার হলেন আরেক অভিনেতা ইয়াশ রোহান।

গত বৃহস্পতিবার রাতে পূজামণ্ডপের সামনে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান ইয়াশ। এরপরই শত শত অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ধেয়ে আসে কটাক্ষ। অনেকেই ইয়াশের ধর্মপরিচয় নিয়ে বাজে ভাষায় আক্রমণ করে অভিনেতাকে। ইয়াশ সনাতনধর্মাবলম্বী, এ পরিচয় জানার পর তাঁর নাটক দেখা ছেড়ে দেবে বলেও মন্তব্য করেছে অনেকে। তবে নেটিজেনদের তির্যক মন্তব্যে চুপ থাকেননি ইয়াশ। মজার ছলে দিয়েছেন জবাব।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলের শিকার ইয়াশ রোহানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। নির্মাতা ও কলাকুশলীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন প্রতিবাদ। অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন, ‘কারও পোস্টে বাজে মন্তব্য করা, স্ল্যাং ব্যবহার করা, অথবা ভুয়া প্রোফাইল দিয়ে কথা বলা আপনাকে সাহসী করে তোলে না; বরং এটা আপনার নীচ মানসিকতাকে প্রকাশ করে এবং আপনি আসলে কেমন মানুষ, সেটাই দেখায়।’

নির্মাতা ইমরাউল রাফাত লিখেছেন, ‘ইয়াশের ছবির নিচে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দেখে মন খারাপ হয়। ধর্ম কখনোই কাউকে বিভক্ত করার শিক্ষা দেয় না; বরং প্রতিটি ধর্মই শেখায় মানবতা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ। পূজা, ঈদ, বড়দিন কিংবা বুদ্ধপূর্ণিমা—এসব উৎসবের সৌন্দর্য তখনই পূর্ণ হয়, যখন আমরা একে অপরের আনন্দে শরিক হই, ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়াই। কেউ যদি সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করতে চায়, সেটা তার সংকীর্ণতা।’

নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ লেখেন, ‘আমরা জাতি হিসেবে ধীরে ধীরে তেতো হয়ে যাচ্ছি। ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনে সুযোগ পেলেই একে অপরকে হেয় করার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, যারা এসব বাজে কমেন্ট করে, তাদের বোধ হয় মা-বোন বলে কেউ নেই।’

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিনেতা মোস্তাফিজ নূর ইমরান লিখেছেন, ‘ইয়াশ রোহান আমার ভাই। একজন সম্মানিত শিল্পী। আমি ক্ষমা চাই তার কাছে। শুধু এই ছবিতে মন্তব্যকারীরা নয়, এই দূষিত মানসিকতার প্রতি ঘৃণা জানাই। সুশিক্ষা, শিল্প, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক এবং পর্যটনচর্চার অভাবে একটি জাতি কীভাবে বেয়াদব এবং অসভ্যে পরিণত হতে পারে, সেটাই দেখছি দীর্ঘদিন ধরে। যারা এভাবে বলছে, তারা কোনোভাবেই মুসলিম হতে পারে না। শক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয়, তাহলেই ধীরে ধীরে এটা কমতে পারে।’

ইয়াশ রোহানকে ভার্চুয়াল হেনস্তার আরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা নাসির উদ্দীন খান, রাশেদ মামুন অপু, সোহেল মণ্ডল, নির্মাতা শিহাব শাহীন, মিশুক মনি, মাসরিকুল ইসলাম, হাসান রেজাউল, অভিনেত্রী তাসনুভা তিশাসহ অনেকে।

বিষয়:

অভিনেতাছাপা সংস্করণসাইবার বুলিংবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

ন্যাটোকে ভাঙতে ধূসর খেলায় নেমেছেন পুতিন, দরকার তিন ব্যর্থতা

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

নিজের নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ পছন্দ নয় মোশাররফের

নিজের নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ পছন্দ নয় মোশাররফের

কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান পাশে দাঁড়ালেন তারকারা

কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান পাশে দাঁড়ালেন তারকারা

গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের ৫০ বছর পূর্তিতে ৭ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব

গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের ৫০ বছর পূর্তিতে ৭ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব

হৃতিক রোশন এবার প্রযোজনায়

হৃতিক রোশন এবার প্রযোজনায়