বাংলাদেশ থেকে অস্কার প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে বাড়ির নামা শাহানা সিনেমার টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগামী বছর মার্চে বসবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) ৯৮তম আসর। এ বছর অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে লিসা গাজী পরিচালিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গতকাল বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের তত্ত্বাবধানে গঠিত অস্কার বাংলাদেশ কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনে বাড়ির নাম শাহানা চলচ্চিত্রকে অস্কারে পাঠানোর ঘোষণা দেয়।

এ বছর অস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত বাড়ির নাম শাহানা সিনেমাটির কাহিনি তৈরি হয়েছে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া এক নারীর জীবন-সংগ্রামের গল্প নিয়ে। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। সত্য ঘটনা অবলম্বনে এটি বানিয়েছেন লিসা গাজী। ‘সাবা’র মতো এটিও অংশ নিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রদর্শিত হয়েছে লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম ও মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল বাড়ির নাম শাহানা।

অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব চূড়ান্ত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নির্মাতা লিসা গাজী বলেন, ‘অসম্ভব ভালো লাগছে। যখন বাড়ির নাম শাহানার ঘোষণা করা হলো, তখন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এই মুহূর্তটাকে ধারণ করতে চাইছি, উদ্‌যাপন করতে চাই।’

‘বাড়ির নাম শাহানা’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের (বিএফএফএস) তত্ত্বাবধানে এবারের অস্কার বাংলাদেশ কমিটির সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক সাজ্জাদ শরিফ, চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামান, চলচ্চিত্র প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি, চলচ্চিত্র পরিচালক শাহীন দিল-রিয়াজ ও চলচ্চিত্র শিক্ষক এস এম ইমরান হোসেন।

