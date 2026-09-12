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বিনোদন

ভেনিস উৎসবে ইতিহাস গড়ল গাজাভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘নাজা’

বিনোদন ডেস্ক
ভেনিস উৎসবে ইতিহাস গড়ল গাজাভিত্তিক তথ্যচিত্র ‘নাজা’
‘নাজা’র নির্মাতা র‍্যাচেল জোর (বাঁয়ে) ও ইউভাল আব্রাহাম। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার নেপথ্যের সামরিক সমীকরণ নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র ‘নাজা’ ৮৩তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। গত বৃহস্পতিবার প্রিমিয়ারের পর দর্শকদের কাছ থেকে টানা ২৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের স্ট্যান্ডিং ওভেশন (দাঁড়িয়ে হাততালি) পেয়েছে নাজা।

ভেনিস উৎসবের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম স্ট্যান্ডিং ওভেশনের রেকর্ড। এর আগে গত বছর তিউনিসিয়ান নির্মাতা কাউসার বিন হানিয়ার গাজাভিত্তিক সিনেমা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ ২২ মিনিটের স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছিল। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়ে এবার ভেনিস উৎসবে শীর্ষস্থান দখল করল নাজা।

তথ্যচিত্র নাজা বানিয়েছেন দুই ইসরায়েলি পরিচালক ইউভাল আব্রাহাম ও র‍্যাচেল জোর, যাঁরা এর আগে অস্কারজয়ী ‘নো আদার ল্যান্ড’ তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। নাজা দেখে দর্শকদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় দুই পরিচালক আবেগাপ্লুত ও অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। মিলনায়তনে উপস্থিত অনেক দর্শক এ সময় ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন করেন।

নাজা প্রযোজনা করেছেন জেমস উইলসন ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন অস্কারজয়ী ব্রিটিশ পরিচালক জোনাথন গ্লেজার। এবারের ভেনিস উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা পাওয়া একমাত্র পূর্ণদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র এটি।

তেল আবিবের বিভিন্ন বহুতল ভবনের ছাদে রাতের আঁধারে অত্যন্ত গোপনে এ তথ্যচিত্রের শুটিং করা হয়েছে। গাজায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো ইসরায়েলি পরিকল্পিত সামরিক হামলার পেছনের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এতে। রয়েছে হামলার পেছনের অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য। মূলত নাজা শব্দটি ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দাদের ব্যবহৃত একটি কোড, যা দিয়ে বিমান হামলায় সম্ভাব্য বেসামরিক প্রাণহানির হিসাব বোঝানো হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেশটির সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনাবাহিনীর ২৪ জন কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যের বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার।

২ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ৮৩তম আসরের পর্দা নামবে আজ। সমাপনী দিনেই ‘গোল্ডেন লায়ন’সহ মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবে ম্যাগি জিলেনহলের নেতৃত্বাধীন বিচারক প্যানেল।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাবিনোদনফিলিস্তিন
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