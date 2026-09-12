Ajker Patrika
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বিনোদন

জেমসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় একই মঞ্চে গাইবেন রূপম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জেমসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় একই মঞ্চে গাইবেন রূপম
রূপম ইসলাম (বাঁয়ে) ও জেমস। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় দুই মাসের ইউরোপ সফর শেষ করে ব্যান্ড তারকা নগর বাউল জেমস এখন আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আজ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের নরওয়েস্ট কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে গান শোনাবেন তিনি। এই কনসার্টে জেমসের সঙ্গে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ব্যান্ড ফসিলসের ভোকাল রূপম ইসলাম।

জেমসের ভীষণ ভক্ত রূপম। বিভিন্ন সময় দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজেই জেমসের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর সংগীতজীবনে জেমসের অনুপ্রেরণার কথা একাধিকবার বলেছেন। জেমসকে সবাই গুরু বলে ডাকলেও রূপমের কাছে তিনি মহাগুরু।

কনসার্টে পারফর্মের আগে প্রিয় শিল্পীর সান্নিধ্য পেয়ে দারুণ খুশি রূপম। জেমসের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিওতে সেটা ফুটে উঠল স্পস্ট। রূপম ইসলাম বলেন, ‘জয় গুরু, জয় রক, আমার বাংলা—এই হচ্ছে কনসার্টের স্লোগান। যাঁকে আমি মহাগুরু বলি, সেই জেমস ভাই থাকবেন। যাঁর গানে একটা অন্য আমেজ আছে। শুধু আমাদের জেনারেশন নয়, একটা গোটা দেশ, একটা গোটা প্রজন্ম, একটা গোটা ভাষা। তাঁর সঙ্গে যখনই একই কনসার্টে গেয়েছি, সেটা অন্য এক অভিজ্ঞতা হয়েছে।’

জেমসকে কিছু বলার অনুরোধ করার পরেই রূপমের উদ্দেশে একগাল হাসি দিয়ে জেমস বলেন, ‘বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা রূপম।’ দুজনের কেউ ঠিক মনে করতে পারছিলেন না শেষ কবে দেখা হয়েছিল।

রূপম জানান, ২০০৭ সালে যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, সে সময় রকফেস্টে জেমসের সঙ্গে পারফর্ম করেছিলেন। পরক্ষণেই জেমস জানান, সে সময় তাঁদের দেখা হয়নি, ফোনে কথা হয়েছিল। পাশ থেকে কেউ বলছিলেন ২০০৭ নয়, সেটা ২০১১ সালে। আবার কেউ একজন বললেন, ২০০৭ সালেই। অবাক জেমসের উত্তর, ‘বাপরে বাপ, তাও অনেক দিন হয়ে গেছে।’

২০২৪ সালেও এক মঞ্চে গেয়েছিলেন জেমস ও রূপম। সেটা কলকাতায়। সেই মঞ্চে দেখা হয়েছিল দুজনের। তবে সেটাও যেন সৌজন্য সাক্ষাতের মতোই, আলাপটা জমে ওঠেনি।

রূপম বললেন, ‘জেমস ভাই আমাকে বলেছিলেন, তুমি যখন বাংলাদেশে আসবে তখন আমার গাড়ি করে পুরো ঢাকা শহর ঘোরাব। সেইটা আর হয়নি। কারণ, আত্মগোপন করে থাকেন তো। ওনাকে পাওয়াই যায় না।’

জেমস জানান, আগে সেভাবে দুজনের কথা না হলেও এবার তাঁরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন। সাধারণত ক্যামেরা ও জনসমক্ষে চুপচাপ থাকলেও রূপমের সঙ্গে পুরো ভিডিওতে দেখা যায় হাস্যোজ্বল জেমসকে। সেটা মনে করিয়ে দিয়ে রূপম বলেন, ‘কথিত আছে, মহাগুরু জেমস ভাই অতটা হাসেন না। কিন্তু আমাকে এত ভালোবাসেন যে আমাকে দেখলে হাসি থামান না।’ এরপরেই জেমসের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন রূপম।

প্রিয় জেমসের সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়া নিয়ে রূপম যেমন আনন্দিত, তেমনি স্থানীয় প্রবাসী বাঙালিরাও অধীর হয়ে আছেন দুই প্রিয় শিল্পীর গান উপভোগ করার জন্য। ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে কনসার্টের সব টিকিট।

বিষয়:

জেমসছাপা সংস্করণবিনোদনইউরোপ
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