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ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব: রেকর্ড সাড়ে ২৪ মিনিটের করতালি পেল গাজা যুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ‘নাজা’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব: রেকর্ড সাড়ে ২৪ মিনিটের করতালি পেল গাজা যুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ‘নাজা’
‘নাজা’ চলচ্চিত্রে কলাকুশলীদের একাংশ। ছবি: সংগৃহীত

চলচ্চিত্র দুনিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর টানা সাড়ে ২৪ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে করতালি পেয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে গাজা যুদ্ধকেন্দ্রিক নতুন প্রামাণ্যচিত্র ‘নাজা’ (NAZA)। এটি ভেনিস উৎসবের ইতিহাসের পাশাপাশি প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর মধ্যেও দীর্ঘতম ‘স্ট্যান্ডিং ওভেশন’ বা দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর রেকর্ড।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রামাণ্যচিত্রটির প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অস্কারজয়ী প্রামাণ্যচিত্র ‘নো আদার ল্যান্ড’-এর ইসরায়েলি যৌথ পরিচালক ইউভাল আব্রাহাম এবং র‍্যাচেল জোর এটি পরিচালনা করেছেন।

প্রদর্শনী শেষে মিলনায়তনে এক অভূতপূর্ব আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। টানা সাড়ে ২৪ মিনিট করতালির সময় দর্শকেরা দাঁড়িয়ে হাততালি দেন এবং অনেককে ফিলিস্তিনের পতাকা উঁচিয়ে ধরতে দেখা যায়। এ সময় পরিচালকদ্বয় এবং মিলনায়তনের বহু দর্শক অশ্রুসজল হয়ে পড়েন।

‘দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট’ চলচ্চিত্রের জন্য অস্কারজয়ী পরিচালক জোনাথন গ্লেজার—যিনি এই প্রামাণ্যচিত্রের একজন নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—প্রিমিয়ারে উপস্থিত থেকে আব্রাহাম ও জোরকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান।

কী রয়েছে প্রামাণ্যচিত্র ‘নাজা’-তে?

অফিশিয়াল বর্ণনা অনুযায়ী, প্রামাণ্যচিত্রটিতে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পরিকল্পিত হামলা এবং বেসামরিক মানুষ নিহতের পেছনের সামরিক প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

হিব্রু ভাষায় ‘নাজা’ (NAZA) মূলত একটি সামরিক পরিভাষা বা সংক্ষিপ্ত রূপ, যা বিমান হামলায় সম্ভাব্য বেসামরিক প্রাণহানি বা ‘কোলেটেরাল ড্যামেজ’ বোঝাতে ব্যবহার করে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা।

তেল আবিবের বিভিন্ন ভবনের ছাদের ওপর রাতের আঁধারে গোপনে টানা তিন বছর ধরে প্রামাণ্যচিত্রটির চিত্রগ্রহণ করা হয়। এতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যসহ ২৪ জনের এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার রয়েছে, যেখানে সামরিক অভিযানের ভেতরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক বিনোদন সাময়িকী ‘ভ্যারাইটি’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক ইউভাল আব্রাহাম বলেন, ‘ইসরায়েলি নাগরিক হিসেবে আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের নিজস্ব সমাজের যেসব মানুষ সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন, তাদের ভেতরের অভিজ্ঞতার কথা জানার সুযোগ আমাদের রয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা যেটিকে “গণহত্যা” বলে অভিহিত করছে, সেই সামরিক ব্যবস্থাটি কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতেই আমরা এই সুযোগ ব্যবহার করেছি।’

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এবং প্রযোজক জেমি উইলসন (জেডব্লিউ ফিল্মস)-এর যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটির শেষ মুহূর্তের কাজ চলায় জুলাই মাসে ঘোষিত ভেনিস উৎসবের প্রাথমিক তালিকার বেশ পরে এটি যুক্ত করা হয়। এবারের উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হওয়া একমাত্র প্রামাণ্যচিত্র এটি।

এর আগে এই পরিচালক জুটির ‘নো আদার ল্যান্ড’ প্রামাণ্যচিত্রটি পশ্চিম তীরের দক্ষিণ অংশে ফিলিস্তিনিদের নিজ বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদের চিত্র তুলে ধরে ২০২৫ সালে সেরা প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে অস্কার লাভ করে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এর আগে দীর্ঘতম করতালির রেকর্ডটি ছিল গত বছরের। তিউনিসিয়ার পরিচালক কাউছার বেন হানিয়ার প্রামাণ্যচিত্র ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’ প্রদর্শনী শেষে ২২ মিনিট ধরে করতালি পেয়েছিল। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৬ বছরের শিশু হিন্দ রাজাবের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই ছবি।

ভেনিসের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে যুক্ত রয়েছেন কাউছার বেন হানিয়া নিজেই। আগামীকাল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

বিষয়:

চলচ্চিত্রউৎসবহলিউডবিনোদন
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