ডাকসু নির্বাচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে আগামি ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল পাঠদান ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার পর্যন্ত অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।’
