শিবিরের ‘তালিকা’ বিতরণের অভিযোগ ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩২
ভোট দিচ্ছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের বাইরে শিবির-সমর্থিত প্রার্থীদের তালিকা বিতরণের অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। একই সঙ্গে শিবিরের স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকাও ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

শিবির সমর্থিত প্রার্থীদের তালিকা বিতরণের অভিযোগ তুলেছেন উমামা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে উমামা ফাতেমা দুটি তালিকার ছবি প্রকাশ করেন। ছবির সঙ্গে দেওয়া পোস্টে উমামা লেখেন, ‘ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ভোটকেন্দ্রের সামনে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। একটি তালিকায় কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীদের নাম রয়েছে। অন্যটিতে হলে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ছাপা হয়েছে।’

উমামা ফাতেমার অভিযোগ, শুধু হলের সামনে নয়, ভোটকেন্দ্রের ভেতরেও তালিকাটি ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

উমামা লিখেছেন, ‘গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, এই তালিকাগুলো পোলিং বুথের ডেস্কের নিচে রাখা আছে।’

বিষয়:

ঢাবিনির্বাচনশিবিরশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
