শিবিরের ‘তালিকা’ বিতরণের অভিযোগ ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের বাইরে শিবির-সমর্থিত প্রার্থীদের তালিকা বিতরণের অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা। একই সঙ্গে শিবিরের স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকাও ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন।
আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে উমামা ফাতেমা দুটি তালিকার ছবি প্রকাশ করেন। ছবির সঙ্গে দেওয়া পোস্টে উমামা লেখেন, ‘ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ভোটকেন্দ্রের সামনে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। একটি তালিকায় কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীদের নাম রয়েছে। অন্যটিতে হলে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ছাপা হয়েছে।’
উমামা ফাতেমার অভিযোগ, শুধু হলের সামনে নয়, ভোটকেন্দ্রের ভেতরেও তালিকাটি ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।
উমামা লিখেছেন, ‘গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, এই তালিকাগুলো পোলিং বুথের ডেস্কের নিচে রাখা আছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ক্যাম্পাসে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী’ জোটের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েমকে লক্ষ্য করে ছাত্রদল সমর্থক ও নেতা-কর্মীরা ‘রাজাকার’ স্লোগান দেন। এ২৮ মিনিট আগে
ছয় পৃষ্ঠার ওএমআর শিটের ব্যালট পেপারে আজ সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পছন্দের প্রতিনিধি বাছাই করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষে মোট ১৪টি মেশিনে ব্যালট গণনা করা হবে। এসব মেশিনের একেকটির স্ক্যানিং স্পিড প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ হাজার পাতা। কোনোটির সক্ষমতা আরও বেশি; ঘণ্টায় আট হাজার পাতা।৩৩ মিনিট আগে
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আটটি কেন্দ্রে শুরু হওয়া এই ভোট গ্রহণ শেষ হয় নির্ধারিত সময় বিকেল ৪টায়। তবে ৪টার পরও যাঁরা লাইনে ছিলেন, তাঁদের ভোট গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন সবা৩৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী তাহমিনা আক্তার। তিনি আজ সাড়ে তিনটার দিকে টিএসসিতে সাংবাদিকদের সামনে এই ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে