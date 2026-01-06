জকসু নির্বাচনে নারী ভোটারদের উচ্ছ্বাস

জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
তিন দফা নির্বাচন পেছানোয় শিক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা হতাশা থাকলেও ভোটের দিন ঘিরে কেটে গেছে সেই হতাশা। আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে। আর নারী ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ছিল ব্যাপক।
ভোট দিতে আসা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়েদা জয়া বলেন, ‘যেহেতু এটা আমাদের প্রথম ভোট, এর আগে এমন সুযোগ হয়নি। এ জন্য আগ্রহটা অনেক বেশি। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার অনুভূতিটা সত্যিই দারুণ।’
ভোট প্রদানের পর শিক্ষার্থী আয়েশা বলেন, ‘প্রথমবারের মতো নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদের মতো অনুভূতি হচ্ছে। যেই নির্বাচিত হোক, আমাদের হয়ে যেন কাজ করে এটাই প্রত্যাশা।’
ভোটার উপস্থিতি নিয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের ভোটকেন্দ্রের প্রধান ড. বুশরা জামান বলেন, ‘জকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি মোটামুটি ভালো। আশা করছি আমরা একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারব।’
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
তিন দফা নির্বাচন পেছানোয় শিক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা হতাশা থাকলেও ভোটের দিন ঘিরে কেটে গেছে সেই হতাশা। আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে। আর নারী ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ছিল ব্যাপক।
ভোট দিতে আসা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়েদা জয়া বলেন, ‘যেহেতু এটা আমাদের প্রথম ভোট, এর আগে এমন সুযোগ হয়নি। এ জন্য আগ্রহটা অনেক বেশি। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার অনুভূতিটা সত্যিই দারুণ।’
ভোট প্রদানের পর শিক্ষার্থী আয়েশা বলেন, ‘প্রথমবারের মতো নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদের মতো অনুভূতি হচ্ছে। যেই নির্বাচিত হোক, আমাদের হয়ে যেন কাজ করে এটাই প্রত্যাশা।’
ভোটার উপস্থিতি নিয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের ভোটকেন্দ্রের প্রধান ড. বুশরা জামান বলেন, ‘জকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি মোটামুটি ভালো। আশা করছি আমরা একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারব।’
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)। অভিযোগে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্যানেলের পক্ষ থেকে ব্যালট নম্বর...১ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলাকালে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশক্তি-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল। ৩ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য পরিষদের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলামের স্ত্রী মাহিমা আক্তারকে হেনস্তা ও পরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।৩ ঘণ্টা আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট নম্বরের টোকেন নিয়ে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভিক জবিয়ান’ প্যানেল। ৩ ঘণ্টা আগে