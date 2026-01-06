Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনে নারী ভোটারদের উচ্ছ্বাস

  জবি প্রতিনিধি
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে উচ্ছ্বাসিত নারী ভোটাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে উচ্ছ্বাসিত নারী ভোটাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

তিন দফা নির্বাচন পেছানোয় শিক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা হতাশা থাকলেও ভোটের দিন ঘিরে কেটে গেছে সেই হতাশা। আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে। আর ‎নারী ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ছিল ব্যাপক।

ভোট দিতে আসা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়েদা জয়া বলেন, ‘যেহেতু এটা আমাদের প্রথম ভোট, এর আগে এমন সুযোগ হয়নি। এ জন্য আগ্রহটা অনেক বেশি। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার অনুভূতিটা সত্যিই দারুণ।’

ভোট প্রদানের পর শিক্ষার্থী আয়েশা বলেন, ‘প্রথমবারের মতো নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদের মতো অনুভূতি হচ্ছে। যেই নির্বাচিত হোক, আমাদের হয়ে যেন কাজ করে এটাই প্রত্যাশা।’

জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে উচ্ছ্বাসিত নারী ভোটাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে উচ্ছ্বাসিত নারী ভোটাররা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটার উপস্থিতি নিয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের ভোটকেন্দ্রের প্রধান ড. বুশরা জামান বলেন, ‘জকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি মোটামুটি ভালো। আশা করছি আমরা একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারব।’‎

জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আজ সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসভোটজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

গরম পানি দিয়ে অজু করলে কি সম্পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন হেড, অস্ট্রেলিয়ার দাপট

ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন হেড, অস্ট্রেলিয়ার দাপট

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

মিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতা

মিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতা

সম্পর্কিত

জকসু নির্বাচনে নারী ভোটারদের উচ্ছ্বাস

জকসু নির্বাচনে নারী ভোটারদের উচ্ছ্বাস

জকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ শিক্ষকদের সংগঠন ইউটিএলের ‎

জকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ শিক্ষকদের সংগঠন ইউটিএলের ‎

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ ছাত্রশক্তি-সমর্থিত প্যানেলের

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ ছাত্রশক্তি-সমর্থিত প্যানেলের

জবিতে শিবিরের ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্তার পর পুলিশে দিলেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা

জবিতে শিবিরের ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্তার পর পুলিশে দিলেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা