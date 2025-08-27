Ajker Patrika
রাকসুতে ভোট গ্রহণের তারিখ পিছিয়েছে

রাবি সংবাদদাতা
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ২৮
সংবাদ সম্মেলনে ভোট পেছানোর বিষয়ে জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ পিছিয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সময়ের ১৩ দিন পর আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী—২৪ থেকে ৩১ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিতরণ, ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ১১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১৪ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ১৬ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ শেষে একই দিন ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের তফসিলে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের দাবি, নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়। এছাড়াও প্রার্থিদের ডোপ টেস্টের বিষয় আছে যা করতে পাঁচ-ছয়দিন সময় লাগবে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো দলের চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নেইনি ৷ আজ নির্বাচন কমিশনের একটা সভা ছিল। সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।’

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। এর আগে ২৮ জুলাই ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর।

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদরনির্বাচনভোটরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
