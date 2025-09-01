Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন: তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঢাবি কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩০
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে একটি বিজ্ঞপ্তিতে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে মোট চার দিন বন্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এবার এক দিন কমিয়ে তিন দিন বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান থাকবে। আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ এক দিন কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্যাম্পাসঢাবিনির্বাচনশিক্ষাডাকসু
