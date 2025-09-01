ডাকসু নির্বাচন: তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঢাবি কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে একটি বিজ্ঞপ্তিতে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে মোট চার দিন বন্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এবার এক দিন কমিয়ে তিন দিন বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান থাকবে। আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।’
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ এক দিন কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে একটি বিজ্ঞপ্তিতে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে মোট চার দিন বন্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এবার এক দিন কমিয়ে তিন দিন বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান থাকবে। আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার পর্যন্ত সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।’
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ এক দিন কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার এবং ছাত্রদলের নারী কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন তাঁরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি...১৭ মিনিট আগে
ছয় বিষয়ে দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান।১৯ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি শিগগির প্রকাশ করা হতে পারে। এর অংশ হিসেবে আট সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রেবেকা সুলতানা২১ ঘণ্টা আগে
এটি আমার জীবনের অন্যতম বড় অর্জন। সব সময় বিশ্বাস ছিল, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে পরিষ্কার লক্ষ্য থাকা খুব জরুরি। স্কুলজীবন সম্পন্ন করার পর থেকে আমি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উচ্চশিক্ষা নিতে চেয়েছিলাম। এ জন্য ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানো, একাডেমিক ফল ভালো রাখা এবং আন্তর্জাতিক বৃত্তির শর্তাবলি ভালোভাবে বোঝার১ দিন আগে