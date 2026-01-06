Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

‎জকসু নির্বাচন: ‎কড়া নজরদারিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রবেশ

জবি প্রতিনিধি‎
আপডেট : ০৬ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৫৭
জকসু নির্বাচন উপলক্ষে আজ সকালে কড়া নজরদারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাংবাদিকেরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন আজ মঙ্গলবার। এদিন কড়া নজরদারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাংবাদিকেরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেট দিয়ে নিজেদের পাস কার্ড প্রদর্শন করে প্রবেশ করেন তাঁরা।

আজ সকাল সাড়ে ৮টায় জকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে। ভোট গ্রহণ চলবে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

‎এর আগে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ভোট প্রদানকারী শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ভোট প্রদান শেষে শিক্ষার্থীদের ২ ও ৩ নম্বর গেট দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হবে।

‎নির্দেশনায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ের আগে ২ নম্বর গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে বলা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ক্যাম্পাসের বাইরে যাতায়াত না করার কথা উল্লেখ করা হয়।

‎নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক গেট ও পোগোজ স্কুলগেট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসের ভেতরে বসবাসরত কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের ভোট চলাকালে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া ভোট গ্রহণ শুরু থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত মেডিকেল টিম ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান করবে। নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত নন, এমন সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ‎

‎উল্লেখ্য, গত ৩০ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জরুরি সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে জকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে পুনরায় ৬ জানুয়ারি জকসু নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

বিষয়:

ক্যাম্পাসনির্বাচনভোটজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
