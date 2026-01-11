Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

মো. তাসনিম হক রাফি
শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

শীত এলেই প্রকৃতি তার কোমল সৌন্দর্যের এক নীরব আসর বসায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। কুয়াশাভেজা সকাল, মৃদু রোদ এবং ঠান্ডা বাতাসে ভরা এই ক্যাম্পাস যেন আরও স্থির ও ভাবুক হয়ে ওঠে। শিশিরভেজা ঘাসে সূর্যের আলো পড়ার পর পুরো প্রাঙ্গণ ঝিলমিল করে ওঠে, আর ধীরে ধীরে ভেসে আসে পরিচিত লাল-সবুজ দৃশ্যপট।

শীতের সকালে ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে একধরনের প্রশান্তি অনুভূত হয়। পাখির কিচিরমিচির, নীরবতা এবং ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় মন স্থির হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনেও শীত আনে ভিন্ন ছন্দ—গরম কাপড়ে ক্লাসে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে চা-কফির আড্ডা, লাইব্রেরিতে মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা। বিকেলে রোদ পোহানো আর বেঞ্চে বসে গল্প করা কিংবা খোলা প্রাঙ্গণে গান গাওয়া হয়ে ওঠে স্বাভাবিক দৃশ্য।

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শীত মানেই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক নিবিড় সংলাপ। কুয়াশামাখা সকালে নজরুলগীতি বা সাহিত্যচর্চা শিক্ষার্থীদের মনকে অন্তর্মুখী ও সৃজনশীল করে তোলে। নীরবতা চিন্তার গভীরে ডুবে যাওয়ার সুযোগ দেয়, আর সেই গভীরতা থেকে জন্ম নেয় নতুন ভাবনা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য আড্ডা কিংবা মুক্তমঞ্চের পরিবেশনায় শীতের মৃদু আলো এবং ঠান্ডা বাতাস সৃষ্টি করে অনন্য আবেশ।

নতুন শিক্ষার্থী সাদিয়া সুলতানা প্রিমা বলেন, ‘শীতের সকালে ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে পড়াশোনার চাপ যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডা, রোদ পোহানোর সঙ্গে বেঞ্চে গান—এসব মুহূর্ত জীবনের অমূল্য স্মৃতি হয়ে থাকে।’

কাজী-নজরুল-ইসলাম-বিশ্ববিদ্যালয়.২

সংগীত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ভবেশ রায় বলেন, ‘শীত এলে ক্যাম্পাসকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি। কুয়াশার আড়ালে থাকা ভবন, নীরব সকাল, হালকা রোদ—সব মিলিয়ে এই সময়টা আলাদা করে মনে গেঁথে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় তখন শুধু শিক্ষার জায়গা নয়, নিজেকে বোঝার নীরব সঙ্গী।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসকাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

বিনা মামলায় আ.লীগের নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করব: হারুনুর রশীদ

গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প

গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প

আযাদ, জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

আযাদ, জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে—আইজিপির আক্ষেপ

‘৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে’

সম্পর্কিত

সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়

সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৭.৪৪ শতাংশ, ফল ৭ ফেব্রুয়ারি

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৭.৪৪ শতাংশ, ফল ৭ ফেব্রুয়ারি

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে স্বর্ণপদক জিতেছেন তারেক

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে স্বর্ণপদক জিতেছেন তারেক

শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়