Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুশাইরি বিন মুহাম্মদ রাজুদ্দিন।
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুশাইরি বিন মুহাম্মদ রাজুদ্দিন।

আরও একদল তরুণ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হলো ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে। নতুন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে রাজধানীর বনানীর ইউসিএসআই ক্যাম্পাস। সম্প্রতি জানুয়ারি-২০২৬ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয়। এতে নতুন শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অংশ নেন।

বিশ্বখ্যাত মালয়েশিয়ান ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুশাইরি বিন মুহাম্মদ রাজুদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে নবীন শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শাহ সামিউর রশিদ। সমাপনী বক্তব্য দেন ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ইনোভেশনের ডিন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দুই সিনিয়র শিক্ষার্থী শশী হোসেন ও আহনাফ ফতেহ হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কুশাইরি বলেন, ‘ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এটি বিশ্বের শীর্ষ ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবং এশিয়ায় নবম অবস্থানে রয়েছে। একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের, পরিবারের পাশাপাশি দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।’ তিনি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মমুখী ও শিল্পসংশ্লিষ্ট কারিকুলামের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের জানুয়ারি ২০২৬ সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনে শপথ পাঠ।
ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের জানুয়ারি ২০২৬ সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনে শপথ পাঠ।

ডিন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন বলেন, ‘তোমাদের স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু হলো এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, যা শুধু মালয়েশিয়াতেই নয়, বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। ২০২৯ সালের মধ্যে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ একটি আধুনিক ও সুপরিসর সিটি ক্যাম্পাস স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।’

রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শাহ সামিউর রশিদ বলেন, ‘বিশ্বের একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমাদের উচ্চশিক্ষা জীবন শুরু হলো। এই পথচলা যেমন চ্যালেঞ্জের, তেমনি সম্ভাবনাময়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।’

অনুষ্ঠানের পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি, কারিকুলাম ও কোর্স-কাঠামো, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষাব্যবস্থা এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ব্রিফিং শেষে নবীন শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন এবং ক্লাসরুম, সেমিনার কক্ষ, বিভিন্ন ল্যাব, লাইব্রেরি ও স্পোর্টস জোন ঘুরে দেখেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

গোপন উৎসে ৫ গুণের বেশি আয় রাঙ্গাঁর

সম্পর্কিত

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়

সাদা অ্যাপ্রোন গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায়

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৭.৪৪ শতাংশ, ফল ৭ ফেব্রুয়ারি

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৭.৪৪ শতাংশ, ফল ৭ ফেব্রুয়ারি