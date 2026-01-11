‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

জবি প্রতিনিধি
স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে মানবকল্যাণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) রোভার-এর সাবেক সিনিয়র রোভারমেট ও যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৯-২০ বর্ষের শিক্ষার্থী।
বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণসহ মানবিক কাজে ধারাবাহিক ও সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে এই সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটস।
‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ মূলত ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পর অতিরিক্ত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী স্কাউটার ও রোভার স্কাউটারদের দেওয়া হয়। এটি ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের একটি উচ্চতর ধাপ হিসেবে বিবেচিত।
পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় মোস্তাফিজ বলেন, ‘এই সম্মাননা ভবিষ্যতে মানবসেবামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালনার অনুপ্রেরণা দেবে। সমাজের অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে আগের মতোই কাজ করে যেতে চাই।’
এ বিষয়ে জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক মিন্টু আলী বিশ্বাস বলেন, ‘মোস্তাফিজ একজন মেধাবী ও নিষ্ঠাবান রোভার। সে জাতীয় পর্যায়ে একাধিক পুরস্কার অর্জন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তার এই অর্জন আমাদের জন্য গর্বের।’
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের আওতাধীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার মোস্তাফিজুর রহমান এর আগেও ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন।
