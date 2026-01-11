Ajker Patrika
‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

  জবি প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) রোভার এর সাবেক সিনিয়র রোভারমেট ও যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) রোভার এর সাবেক সিনিয়র রোভারমেট ও যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে মানবকল্যাণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) রোভার-এর সাবেক সিনিয়র রোভারমেট ও যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৯-২০ বর্ষের শিক্ষার্থী।

‎বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণসহ মানবিক কাজে ধারাবাহিক ও সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে এই সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ স্কাউটস।

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ মূলত ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পর অতিরিক্ত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী স্কাউটার ও রোভার স্কাউটারদের দেওয়া হয়। এটি ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের একটি উচ্চতর ধাপ হিসেবে বিবেচিত।

‎পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় মোস্তাফিজ বলেন, ‘এই সম্মাননা ভবিষ্যতে মানবসেবামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালনার অনুপ্রেরণা দেবে। সমাজের অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে আগের মতোই কাজ করে যেতে চাই।’‎

‎এ বিষয়ে জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক মিন্টু আলী বিশ্বাস বলেন, ‘মোস্তাফিজ একজন মেধাবী ও নিষ্ঠাবান রোভার। সে জাতীয় পর্যায়ে একাধিক পুরস্কার অর্জন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তার এই অর্জন আমাদের জন্য গর্বের।’

‎‎উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের আওতাধীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার মোস্তাফিজুর রহমান এর আগেও ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন।

