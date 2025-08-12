Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

শিক্ষা ডেস্ক
ইউআইইউর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সফল টিমের সদস্যরা।
ইউআইইউর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সফল টিমের সদস্যরা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা অর্জনকারী ‘ইউআইইউ মার্স রোভার’, ‘ইউআইইউ অ্যাসেন্ড’ এবং ‘ইউআইইউ মেরিনার’ টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিয়েছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ ফোরামের উদ্যোগে এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের (ডিসিসিএসএ) সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গত শনিবার (৯ আগস্ট) ইউআইইউ ক্যাম্পাসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল ‘মিট দ্য চ্যাম্পিয়নস অব ইউআইইউ’।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ বিডির উপদেষ্টা এবং স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের সভাপতি আরিফুল হাসান অপু। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ইউআইইউ ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভানস রিসার্চের (আইএআর) নির্বাহী পরিচালক এবং প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এম রিজওয়ান খান এবং স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন প্রফেসর ড. হাসান সারোয়ার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউর উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর এ এস এম সালাহউদ্দিন।

‘ইউআইইউ মার্স রোভার টিম’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্স সোসাইটি আয়োজিত ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ-২০২৫ প্রতিযোগিতায় এশিয়ায় টানা চতুর্থবারের মতো প্রথম স্থান অর্জন এবং বিশ্বব্যাপী ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। ‘ইউআইইউ মার্স রোভার টিম’ ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় এশিয়ায় প্রথম হয়েছিল।

এ ছাড়াও ‘ইউআইইউ মার্স রোভার টিম’ তুরস্কের স্পেস এক্সপ্লোরেশন সোসাইটি আয়োজিত বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক রোবোটিকস প্রতিযোগিতা আনাতোলিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ (এআরসি) ২০২৫-এ বিশ্বে তৃতীয় এবং এশিয়ায় প্রথম স্থান অর্জন করে। ‘ইউআইইউ অ্যাসেন্ড’ দল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত ক্যানস্যাট ২০২৫ প্রতিযোগিতায় এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থান এবং বিশ্বে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে। ইউআইইউ টিম ২০২৪ সালের ক্যানস্যাট প্রতিযোগিতায় এশিয়ায় তৃতীয় এবং বিশ্বে ১১তম হয়েছিল।

‘ইউআইইউ মেরিনার’ টিম যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন টেকনোলজি সোসাইটি আয়োজিত মেট রোভ কম্পিটিশন ২০২৫ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পাইওনিয়ার ক্লাসে এশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী পঞ্চম স্থান অর্জন করে। এ ছাড়াও দলটি টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশনে চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে মনোনীত হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরিফুল হাসান অপু শুরুতেই ইউআইইউর বিজয়ী তিন রোবোটিকস দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইউআইইউর এই দলগুলো বাংলাদেশের প্রযুক্তির মানচিত্র বদলে দিচ্ছে। এই বিশ্বায়নের যুগে সফলতার জন্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি টেকনোলজিতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজ যেমন নটর ডেম কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজসহ মোট ৯টি কলেজের ১৫০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীশিক্ষকক্যাম্পাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

বিকৃত লাশ দুটি ৩০ ঘণ্টা ধরে গাড়িতে, একজনের মুখ ছিল থ্যাঁতলানো

৫০ হাজার বিদেশির নাগরিকত্ব বাতিল করল কুয়েত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

সম্পর্কিত

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ