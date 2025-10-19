আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেলেন অর্ক রায়

ক্যাম্পাস ডেস্ক
দেশের তরুণেরা শুধু দেশেই নন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁদের প্রতিভা, মানবিকতা ও নেতৃত্বের ছাপ রাখছেন। সেই ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ অর্ক রায়। সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন ‘মানবিক সম্প্রীতি সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার ২০২৫’-এর ইনডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।
অর্ক রায়ের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের হারামিয়া কমপ্লেক্স আবাসিক এলাকায়। তিনি সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং পাশাপাশি আইন পেশার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তিনি কেবল আদালতকক্ষেই সীমাবদ্ধ নন; নিয়মিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আইনি সচেতনতা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আইন কোনো ভয় নয়, বরং এটি মানুষের সুরক্ষার প্রতীক। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’
সম্প্রতি অনুষ্ঠানটি হয় মালদ্বীপের ভিল্লা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অডিটরিয়ামে। বিশ্বের ৩৩টি দেশের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন অর্ক রায়। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেন।
মানবিকতা ও শান্তির মঞ্চে
মালদ্বীপের এই সম্মেলনে অংশ নেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবী, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কূটনীতিকেরা। আলোচনার বিষয় ছিল মানবিক সম্প্রীতি, বৈশ্বিক শান্তি ও সহমর্মিতার প্রসার।
সেখানে নিজের নিষ্ঠা, চিন্তা ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছেন অর্ক রায়।
আয়োজক কমিটির অফিশিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মি. অর্ক রায় মানব সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর আইনবিষয়ক লেখনী এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানিত হয়েছেন।’
দেশের তরুণেরা শুধু দেশেই নন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁদের প্রতিভা, মানবিকতা ও নেতৃত্বের ছাপ রাখছেন। সেই ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ অর্ক রায়। সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন ‘মানবিক সম্প্রীতি সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার ২০২৫’-এর ইনডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।
অর্ক রায়ের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের হারামিয়া কমপ্লেক্স আবাসিক এলাকায়। তিনি সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং পাশাপাশি আইন পেশার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তিনি কেবল আদালতকক্ষেই সীমাবদ্ধ নন; নিয়মিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আইনি সচেতনতা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আইন কোনো ভয় নয়, বরং এটি মানুষের সুরক্ষার প্রতীক। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’
সম্প্রতি অনুষ্ঠানটি হয় মালদ্বীপের ভিল্লা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অডিটরিয়ামে। বিশ্বের ৩৩টি দেশের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন অর্ক রায়। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেন।
মানবিকতা ও শান্তির মঞ্চে
মালদ্বীপের এই সম্মেলনে অংশ নেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবী, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কূটনীতিকেরা। আলোচনার বিষয় ছিল মানবিক সম্প্রীতি, বৈশ্বিক শান্তি ও সহমর্মিতার প্রসার।
সেখানে নিজের নিষ্ঠা, চিন্তা ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছেন অর্ক রায়।
আয়োজক কমিটির অফিশিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মি. অর্ক রায় মানব সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর আইনবিষয়ক লেখনী এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানিত হয়েছেন।’
তিন দিন ধরে তরুণদের উদ্দীপনায় মুখর ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘গ্রিন ফেস্ট ২.০’ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক বন্ধন আর পরিবেশ সচেতনতাকে একসূত্রে গেঁথে তৈরি এই উৎসব ছিল আনন্দ আর শিক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয়।১১ মিনিট আগে
ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিধস বিজয় এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পরাজয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন হিসাবনিকাশের জন্ম দিয়েছে। এই হিসাবনিকাশ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এর প্রভাব নিয়ে।৫ ঘণ্টা আগে
চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় ফলে বিপর্যয়ের কারণে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে পৌনে ১১ লাখ আসনই ফাঁকা থাকবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেশ কিছু কলেজ ও জোড়াতালি দিয়ে চলা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংকটে পড়বে।৫ ঘণ্টা আগে
তারুণ্যের উদ্দীপনায় তিন দিন ধরে মুখর ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় আয়োজন ‘গ্রিন ফেস্ট ২.০’ অনুষ্ঠিত হয় ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত কাজ, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।১২ ঘণ্টা আগে