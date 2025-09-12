জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। গণনার কাজও চলছে। এরই মধ্যে ১৭টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে।
অনানুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া তথ্যমতে, আল–বেরুনী হলে ২১১ ভোটের বিপরীতে ১২৫, আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলে ৩৪১ ভোটের বিপরীতে ২৩৯, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৪৬৪ ভোটের বিপরীতে ৩১০, শহীদ সালাম-বরকত হলে ২৯৯ ভোটের বিপরীতে ২২৪, মাওলানা ভাসানী হলে ৫১৪ ভোটের বিপরীতে ৩৮৪টি ভোট পড়েছে।
এর বাইরে, ১০ নম্বর (ছাত্র) হলে ৫৪১ ভোটের বিপরীতে ৩৮১, শহীদ রফিক-জব্বার হলে ৬৫৬ ভোটের বিপরীতে ৪৭০, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ৩৫০ ভোটের বিপরীতে ২৬১ ভোট, ২১ নম্বর (ছাত্র) হলে ৭৩৫ ভোটের বিপরীতে ৫৬৪, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ৯৯১ ভোটের বিপরীতে ৮১০, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৯৪৭ ভোটের বিপরীতে ৭৫২ ভোট পড়েছে।
এদিকে, ছাত্রী হলগুলোর মধ্যে—নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ২৮০ ভোটের বিপরীতে ১৩৭, জাহানারা ইমাম হলে ৩৬৭ ভোটের বিপরীতে ২৪৭, প্রীতিলতা হলে ৩৯৯ ভোটের বিপরীতে ২৪৬, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪০৯ ভোটের বিপরীতে ২৪৯, বেগম সুফিয়া কামাল হলে ৪৫৬ ভোটের বিপরীতে ২৪৬, ১৩ নম্বর (ছাত্রী) হলে ৫৩২ ভোটের বিপরীতে ২৭৯, ১৫ নম্বর (ছাত্রী) হলে ৫৭১ ভোটের বিপরীতে ৩৩৮, রোকেয়া হলে ৯৫৫ ভোটের বিপরীতে ৬৮০, ফজিলাতুন্নেছা হলে ৮০৩ ভোটের বিপরীতে ৪৮৯, বীর প্রতীক তারামন বিবি হলে ৯৮৪ ভোটের বিপরীতে ৫৯৫ ভোট পড়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোট গণনার দায়িত্ব পালন করতে এসে অসুস্থ হয়ে শিক্ষকের মৃত্যুতে ক্যাম্পাসজুড়ে নেমেছে শোকের মাতম। তাঁর সহকর্মী কিংবা শিক্ষার্থী, কেউই যেন মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।১ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে হল সংসদের ভোট গণনা চলছে। গত ১৩ ঘন্টায় ১৪টি হলের ফল গণনা শেষ হয়েছে। বাকি সাতটি হলের গণনা চলমান। নির্বাচন কমিশন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্টদের অনুমান, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ জাকসু নির্বাচের ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনার দায়িত্ব পালন করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাভারের একটি বেসরকারি মেডিকেলে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।৩ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা ধীরগতিতে চলছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়, হাতে গোনা ভোট গণনা হওয়ায় সময় বেশি লাগছে।৪ ঘণ্টা আগে