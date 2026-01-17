Ajker Patrika
এআইইউবিতে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিসিইউর একটি প্রতিনিধিদল এআইইউবি পরিদর্শন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ব্রিটিশ কাউন্সিলের ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন (টিএনই) এক্সপ্লোরেটরি গ্রান্ট প্রকল্পের অংশ হিসেবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি (বিসিইউ) সম্প্রতি বাংলাদেশে একাডেমিক, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং শিক্ষায় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই নিশ্চিত করা।

এ উপলক্ষে বিসিইউর একটি প্রতিনিধিদল এআইইউবি পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. জাভিদ বাট, ড. মুহাম্মদ আদনান ও ড. মো. আশিকুল আলম খান।

পরিদর্শনকালে এআইইউবি এবং বিসিইউর কর্মকর্তারা কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মূল্যায়ন এবং মান নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া।

প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছিল ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। এটি পাঁচটি মডিউলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-৬.০, ডিজিটাল টুইন, সিমুলেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিকস, অটোমেশন এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং।

প্রশিক্ষণে মোট ১৮৫ জন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে সার্টিফিকেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ নারী ছিলেন। এই উদ্যোগ অষ্টম আইইওএম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা এবং একাডেমিক তথ্যবিনিময়কে আরও শক্তিশালী করেছে।

