এআইইউবিতে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্রিটিশ কাউন্সিলের ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন (টিএনই) এক্সপ্লোরেটরি গ্রান্ট প্রকল্পের অংশ হিসেবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি (বিসিইউ) সম্প্রতি বাংলাদেশে একাডেমিক, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং শিক্ষায় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই নিশ্চিত করা।
এ উপলক্ষে বিসিইউর একটি প্রতিনিধিদল এআইইউবি পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. জাভিদ বাট, ড. মুহাম্মদ আদনান ও ড. মো. আশিকুল আলম খান।
পরিদর্শনকালে এআইইউবি এবং বিসিইউর কর্মকর্তারা কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মূল্যায়ন এবং মান নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া।
প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছিল ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। এটি পাঁচটি মডিউলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-৬.০, ডিজিটাল টুইন, সিমুলেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিকস, অটোমেশন এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং।
প্রশিক্ষণে মোট ১৮৫ জন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে সার্টিফিকেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ নারী ছিলেন। এই উদ্যোগ অষ্টম আইইওএম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা এবং একাডেমিক তথ্যবিনিময়কে আরও শক্তিশালী করেছে।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন (টিএনই) এক্সপ্লোরেটরি গ্রান্ট প্রকল্পের অংশ হিসেবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি (বিসিইউ) সম্প্রতি বাংলাদেশে একাডেমিক, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং শিক্ষায় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই নিশ্চিত করা।
এ উপলক্ষে বিসিইউর একটি প্রতিনিধিদল এআইইউবি পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. জাভিদ বাট, ড. মুহাম্মদ আদনান ও ড. মো. আশিকুল আলম খান।
পরিদর্শনকালে এআইইউবি এবং বিসিইউর কর্মকর্তারা কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মূল্যায়ন এবং মান নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া।
প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছিল ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। এটি পাঁচটি মডিউলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-৬.০, ডিজিটাল টুইন, সিমুলেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিকস, অটোমেশন এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং।
প্রশিক্ষণে মোট ১৮৫ জন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে সার্টিফিকেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ নারী ছিলেন। এই উদ্যোগ অষ্টম আইইওএম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা এবং একাডেমিক তথ্যবিনিময়কে আরও শক্তিশালী করেছে।
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) আজকের পত্রিকা পাঠকবন্ধু শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে চলছে ‘অ্যাডমিশন ফেয়ার স্প্রিং ২০২৬’। পাঁচটি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগে ২৯টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি নিচ্ছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। অ্যাডমিশন ফেয়ার স্প্রিং ২০২৬ শুভ উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য...৫ ঘণ্টা আগে
পড়ার টেবিলে বসে আছে রাফি। ১০ মিনিট পর দেখা যায় সে বই রেখে মোবাইলে স্ক্রল করছে। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। আসলে তার পড়ায় মন বসছে না। ‘পড়তে মন চাইছে না’—এ কথাটি আজকাল শিক্ষার্থীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ‘মন চাইছে না’ কি আসলে মস্তিষ্কের কাজ, নাকি এর পেছনে রয়েছে...১২ ঘণ্টা আগে
সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০২৬ সালের বৃত্তির জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।১৫ ঘণ্টা আগে