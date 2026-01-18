Ajker Patrika
বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডা সংস্কৃতি

ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয় আড্ডা দিলে নাকি মানুষ খারাপ হয়ে যায়। আড্ডাবাজদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়। কিন্তু সত্যিই কি আড্ডা মানুষকে খারাপ করে তোলে? আমার মতে, আড্ডার সঙ্গী ও বিষয়ই তার মূল্য নির্ধারণ করে। কথায় আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

বিশ্ববিদ্যালয় এমন এক স্থান, যেখানে জ্ঞান শুধু ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ থাকে না। হাঁটতে-চলতে, চায়ের দোকানে, কিংবা অবসর সময়ের আড্ডায়ও জ্ঞানের চর্চা হয়। স্কুলজীবনে যেখানে আড্ডা নিরুৎসাহিত করা হতো, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অনেক শিক্ষকই উল্টো আড্ডাকে উৎসাহ দেন। কারণ, এই অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে চিন্তার আদান-প্রদান সহজ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন জেলা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পটভূমির মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমাজ ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি আড্ডার মাধ্যমে একে অপরের কাছে ধরা দেয়, যা শুধু বই পড়ে জানা সম্ভব নয়। সাহিত্যেও আড্ডার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর রচনায় আড্ডার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিনিময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক যখন বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, তখন জ্ঞানচর্চা আরও গভীর হয়, অবশ্যই পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে।

