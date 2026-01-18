চীনের হোহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসসি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
চীনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সুযোগ এসেছে। হোহাই ইউনিভার্সিটি সিএসসি স্কলারশিপ ২০২৬-এর জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ (সিএসসি) কর্মসূচির আওতায় এ বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত, যা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে।
হোহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ স্কলারশিপে আবেদনের জন্য কোনো আবেদন ফি দিতে হবে না। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য এই পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা চীনের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ পাবেন। হোহাই বিশ্ববিদ্যালয় চীনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
সুযোগ-সুবিধা
হোহাই ইউনিভার্সিটি সিএসসি স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি কর্মসূচি। এই স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব ব্যয় বহন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ, বিনা খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে থাকার সুযোগ এবং চীনে অবস্থানকালে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল ইনস্যুরেন্স সুবিধা।
এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মাসিক জীবনযাত্রার খরচ নির্বাহের জন্য নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার চীনা ইউয়ান এবং পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে সাড়ে ৩ হাজার চীনা ইউয়ান ভাতা পাবেন। এই আর্থিক সহায়তার ফলে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনা ও গবেষণায় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রার্থীদের অবশ্যই চীনের নাগরিক নন, এমন হতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। ডিগ্রি ও বয়সের ক্ষেত্রে, মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বয়স ৩৫ বছরের কম হতে হবে। অন্যদিকে, পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীদের মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বয়স ৪০ বছরের নিচে হতে হবে।
আবেদনকারীর একাডেমিক ফলাফল ভালো হতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রমাণ থাকতে হবে। যাঁরা বর্তমানে অন্য কোনো স্কলারশিপ বা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন, তাঁরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না। পাশাপাশি চীনা ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীদের এইচএসকে লেভেল-৪ বা তার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হওয়ার সনদ থাকতে হবে, যা আবেদনকালে সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে অর্জিত হতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল, ২০২৬।
