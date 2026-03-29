১৫ মিনিট বিরতি, ২ ঘণ্টা ব্যায়াম চালু চীনের স্কুলে

ফয়সল আবদুল্লাহ
চীনের সব প্রাদেশিক অঞ্চলের প্রাথমিক এবং জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি ক্লাসের মাঝে ১৫ মিনিট বিরতি এবং প্রতিদিন অন্তত ২ ঘণ্টা শারীরিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির শিক্ষামন্ত্রী হুয়াই চিনপেং।

সম্প্রতি চলমান থাকা জাতীয় আইনসভা অধিবেশনের ফাঁকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এই তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, জাতীয় পর্যায়ে পরিচালনা করা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, চীনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্বাস্থ্যের হার ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মায়োপিয়া কিংবা দৃষ্টিক্ষীণতার হারও টানা চার বছর ধরে কমছে।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা আরও উন্নত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও আকর্ষণীয় শারীরিক শিক্ষা (পিই) ক্লাস চালু করা এবং বাস্কেটবল, ফুটবল ও ভলিবলের মতো খেলায় আন্তস্কুল প্রতিযোগিতা বাড়ানো।

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

বগুড়ায় বাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে তুলে নিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

এলাকার খবর
Loading...

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

ফরিদপুরে বন্ধ থাকা দুই পাম্পে অভিযান চালিয়ে মিলল ৫৪ হাজার লিটার তেল

ফরিদপুরে বন্ধ থাকা দুই পাম্পে অভিযান চালিয়ে মিলল ৫৪ হাজার লিটার তেল

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

মেধাবীদের পাশে ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশন

মেধাবীদের পাশে ড্যাফোডিল ফাউন্ডেশন

বার কাউন্সিলের ফল প্রকাশ: এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭ নবীন আইনজীবী

বার কাউন্সিলের ফল প্রকাশ: এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭ নবীন আইনজীবী

১৫ মিনিট বিরতি, ২ ঘণ্টা ব্যায়াম চালু চীনের স্কুলে

১৫ মিনিট বিরতি, ২ ঘণ্টা ব্যায়াম চালু চীনের স্কুলে

উত্তর আমেরিকা: আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

উত্তর আমেরিকা: আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে