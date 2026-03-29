বার কাউন্সিলের ফল প্রকাশ: এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭ নবীন আইনজীবী

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির মেরিটাইম ল (সমুদ্র আইন) বিভাগের প্রথম ব্যাচের সাতজন শিক্ষার্থী।
সম্প্রতি প্রকাশিত ফলে এ তথ্য জানা যায়। উত্তীর্ণ সবাই ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং বিভাগের প্রথম ব্যাচের সদস্য।
অ্যাডভোকেটশিপ অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা হলেন—আনিকা আশরাফ প্রতীতি, রাফি উল ওসমান, ফাহাদ আহমেদ, তাজওয়ার বিন মালেক অর্ণব, মো. ইরফানুল খলিলুল্লাহ, সুমাইয়া তামান্না ও ইশতিয়াক আহমেদ দিহান।
বার কাউন্সিলের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তীর্ণ প্রার্থীরা দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধীন আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আওতায় আইন পেশায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তবে আইন পেশা শুরু করতে তাঁদের ছয় মাসের মধ্যে যেকোনো বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির মেরিটাইম ল বিভাগ চালুর পর এখনো এক যুগ পূর্ণ হয়নি। সে হিসেবে প্রথম ব্যাচ থেকে এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বিভাগের শিক্ষক আবু জাফর তৌফিক আহমেদ আহাদ বলেন, ‘বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষার্থীদের এই অর্জন সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রথম ব্যাচ থেকে সাতজন অ্যাডভোকেটশিপ অর্জন করেছেন। এটি আমাদের জন্য বড় সাফল্য। আশা করি, তাঁরা ভবিষ্যতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।’
উত্তীর্ণদের একজন রাফি উল ওসমান বলেন, ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা, মায়ের দোয়া ও পরিবারের সমর্থনে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমার শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যাঁরা আমার আইনবোধ গড়ে তুলেছেন।’
আনিকা আশরাফ প্রতীতি বলেন, ‘একজন অ্যাডভোকেট হওয়া প্রত্যেক আইন শিক্ষার্থীর স্বপ্ন। আমাদের এই দীর্ঘ পথচলায় শিক্ষক, পরিবার এবং জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
মো. ইরফানুল খলিলুল্লাহ বলেন, ‘মহান আল্লাহর রহমতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই মাইলফলকে পৌঁছাতে পেরেছি। পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমর্থন সব সময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।’
নতুন বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ব্যাচ থেকে এমন সাফল্য বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির মেরিটাইম ল বিভাগের জন্য সম্ভাবনাময় এক সূচনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
