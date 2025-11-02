স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মালয়েশিয়ায় শিক্ষাসফর

তাকি বিন মহসিন
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) একদল মেধাবী শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ার ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে দুই সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ভিত্তিক স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন।
গত ২৪ অক্টোবর ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীরা অংশ নেন ক্যাম্পাস ট্যুরে, সম্পন্ন হয় অফিশিয়াল ফটোসেশন এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি ও ইন্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতীকী পতাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে।
এসইউবির এই প্রোগ্রামে অংশ নেন মো. ইয়াহিয়া আরমান, আলামিন হোসেন, তাকি বিন মহসিন, ফারদিন আলম, দিয়া তারান্নুম, কামরুন নাহার পিয়া, ফাহমিদা খানম উম্মি, মাশরিহা ওয়াহিদ, সানজিদা মৌ, অর্চি, তামিম।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার নতুন দিগন্ত
তাকি বিন মহসিন বলেন, ‘ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অংশ নেওয়া আমার জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন দেশের অসাধারণ বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় এবং রোবোটিকস, এআই, বিজনেস ও লিডারশিপ বিষয়ে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিস্তৃত করেছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশে শেখার এই অভিজ্ঞতা আমার আত্মবিশ্বাস ও যোগাযোগ দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়াবে। মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আধুনিকতার মেলবন্ধন কাছ থেকে দেখার সুযোগও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সত্যি বলতে, এই প্রোগ্রাম আমার শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।’
এমন একটি আন্তর্জাতিক মানের কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নিতে পেরে ভালো লাগছে। এখানে মালয়েশিয়া, চায়না, উজবেকিস্তান, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি এবং তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারছি। একসঙ্গে রোবোটিকস, এআই, বিজনেস, মাস কমিউনিকেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে ওয়ার্কশপ করার সুযোগও মিলেছে। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান দিয়া তারান্নুম হোসাইন।
ফারদিন আলম বলেন, ‘সবচেয়ে বড় শেখাটা হলো ‘গ্লোবাল এক্সপোজার’। এখানে এসে বোঝা যায়, শিক্ষা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করছে এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে কাজে লাগবে।’
স্টেট ইউনিভার্সিটির জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, ‘ইন্তি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে অসাধারণ পারফর্ম করছে। প্রতিটি একাডেমিক ও কালচারাল সেশনে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও একাডেমিক বিনিময়ের নতুন দুয়ার খুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এটি শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক সংযোগ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।’
শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার ফারহানা শারমিন এবং আউটরিচ অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ওমর ফারুক।
আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতি বিনিময়
প্রোগ্রামে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চীনের জিয়ামেন নানইয়াং কলেজের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করছেন। একসঙ্গে শেখা, কাজ করা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তুলছেন বৈশ্বিক বন্ধুত্বের বন্ধন।
দুই সপ্তাহব্যাপী এ সফরে শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন বিজনেস, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের সার্টিফিকেট কোর্সে। পাশাপাশি মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য বাস্তবভিত্তিক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে এবং জীবনে নতুন আলো ছড়াবে।
ক্যাম্পাস ডেস্ক
সংসারে আর্থিক বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যেও কখনো থেমে থাকেননি হুমায়রা খানম জেরীন। টিউশনি করেই তিনি নিজের পড়াশোনার খরচ চালান। তবু পিইসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকেন, আর মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এ যেন পরম যত্নে নিজেকে গড়ে তোলার এক নিখুঁত উদাহরণ।
জেরীনের শৈশব কেটেছে দেশের সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্য বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের বাহিরমাঠ গ্রামে। ছোটবেলা থেকে চঞ্চল, সংস্কৃতিপ্রিয় জেরীন কবিতা ও ছবি আঁকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি বড়। সংসারে উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি হলেন প্রবাসী বাবা, আর মা গৃহিণী হলেও তাঁর কঠোর পরিশ্রমে জেরীনসহ সবার পড়াশোনা চলছে।
শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় নাইক্ষ্যংছড়ি বর্ডার গার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে, যেখানে ২০১৩ সালে পিইসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেন। ২০১৯ সালে নাইক্ষ্যংছড়ি ছালেহ আহমদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি এবং ২০২১ সালে নাইক্ষ্যংছড়ি হাজী এম এ কালাম সরকারি কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ লাভ করেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত।
শুধু পড়াশোনায় নয়, লেখালেখিতে ও জেরীনের রয়েছে অসাধারণ প্রতিভা। ২০২২ সাল থেকে তিনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ফিচার ও কলাম লিখছেন। স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও সহশিক্ষামূলক সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তিনি আজকের পত্রিকার তরুণদের সংগঠন পাঠকবন্ধুতে যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে ‘সেরা লেখক’ নির্বাচিত হয়েছেন।
এ ছাড়া ২০২৫-২৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।
জেরীন আরও বলেন, ‘আমার কাছে সংগঠন মানে মানুষের সেবা করা। যেকোনো সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে মানুষের কল্যাণ করা হলো আসল সার্থকতা। আমার সংগঠনের মাধ্যমে আমি দেশের মানুষকে সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’ তিনি বিশ্বাস করেন, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কখনো মানুষের সৃষ্টিশীলতা, উদ্যম এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাধা দিতে পারে না।
হুমায়রা খানম জেরীনের লক্ষ্য হলো মাঠপর্যায়ে, অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেশের মানুষের সেবা করা।
মো. শাহজালাল মিশুক
দেশে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। এ ধাপে একজন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং দিন শেষে নিজেকে সফল প্রমাণ করতে হলে কিছু বিষয় মেনে চলা খুবই জরুরি।
নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির সময় শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে অনেক চাপে থাকেন। বেশি পড়াশোনার জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এটি করা যাবে না। একজন ভর্তি পরীক্ষার্থীর দৈনিক ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। নিয়মিত পানি পান করতে হবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় কোনোভাবেই অসুস্থ হওয়া যাবে না।
কৌশলী প্রস্তুতি গ্রহণ
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কয়েক মাস সময় পাওয়া যায়। এ স্বল্প সময়ে ভর্তি পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে কৌশলী হওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস যথেষ্ট বড় এবং কঠিন হওয়ায় কোন কোন টপিক পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি আগে খুঁজে বের করতে হবে। সিলেবাসের কোন অংশ থেকে বেশি প্রশ্ন হয়ে থাকে, কোন অংশ থেকে তুলনামূলকভাবে কম প্রশ্ন হয়, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে যত বেশি সম্ভব বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন সমাধান করতে হবে।
ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার সীমিতকরণ
ভর্তি প্রস্তুতির সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। কারণ প্রতিটি মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না। তবে প্রতিদিন আপডেট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তা যেন অবশ্যই পড়াশোনাবিষয়ক কাজেই ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন একবার হলেও গণমাধ্যমগুলোর শিরোনাম পড়া উচিত।
বিগত সালের প্রশ্নব্যাংক সমাধান
নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিগত ১০ বছরের প্রশ্নগুলো প্রাথমিকভাবে ঘেঁটে দেখুন। এরপর সেখান থেকে বের করুন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোন টপিক থেকে প্রশ্ন বেশি আসে, কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন কম আসে, আর কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসেই না। আপনার টার্গেটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা টপিকগুলো নোট করলে বেশি ভালো হয়।
অনুশীলন এবং অনুশীলন
এ সময় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর অনুশীলন। যে যত বেশি অনুশীলন করবে, সে তত বেশি এগিয়ে থাকবে। তবে অনুশীলনের সময় একটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি। সেটি হলো: একই টপিক বা বিষয় যেন বারবার রিভিশন দেওয়া না হয়। যেমন: একই নিয়মের ১০টি অঙ্ক সমাধান করার চেয়ে ১০ নিয়মের একটি করে অঙ্ক সমাধান করা বেশি কার্যকর। সব টপিক ও বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।
সময় ব্যবস্থাপনা জরুরি
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে অনেক রণকৌশল শিখতে হবে। সময় ব্যবস্থাপনা তার মধ্যে অন্যতম। কীভাবে কম সময়ের মধ্যে উত্তর করা যায়, তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অনুশীলন। এর জন্য শর্টকাট টেকনিকসহ আরও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনে বাড়িতে বসে সময় দেখে দেখে পরীক্ষা দিতে হবে। সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযুদ্ধে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাদ পড়ে যায়।
শেষ মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে পরীক্ষার নিয়মকানুন জানা, ওএমআর ফরম পূরণ, পরীক্ষার দিনে প্রবেশপত্র সঙ্গে থাকা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একসঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছপদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়, আর কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেয়—সেগুলো খেয়াল রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা নেয় তাদের জন্য একধরনের প্রস্তুতি, আর যারা বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয় তাদের জন্য ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে।
শিক্ষা ডেস্ক
জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্সট স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, সেসব দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা জাপান সরকারের এই বৃত্তির মাধ্যমে হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর থাকবে।
হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের অন্যতম পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। দেশের উত্তরের হোক্কাইডো দ্বীপের রাজধানী সাপ্পোরোতে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বিস্তীর্ণ সবুজ ক্যাম্পাস, আধুনিক গবেষণাগার ও বিশ্বমানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য পরিচিত। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও বহুমুখী স্কলারশিপ সুবিধা রয়েছে।
মেক্সট স্কলারশিপ কী
মেক্সট হলো জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি প্রদান করে থাকে। যার মাধ্যমে ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া যায়। নিজের দেশে যে বিষয়ে পড়েছেন, সে ক্ষেত্রেই জাপানে এই বৃত্তির আওতায় উচ্চশিক্ষা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এই বৃত্তির উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী মেধাবী শিক্ষার্থীদের জাপানের উন্নত শিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশে যুক্ত করা, বৈশ্বিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে এগিয়ে নেওয়া।
সুযোগ-সুবিধা
হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্সট বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে আইইএলটিএস বা টোফেলের প্রয়োজন নেই। স্নাতকোত্তরের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা হিসাবে থাকছে ১ লাখ ৪৪ হাজার ইয়েন। আর পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ইয়েন।
এ ছাড়া বৃত্তিটির জন্য আবেদন ফি লাগবে না। মওকুফ করা হবে ভর্তি ফিও। জাপানে যাওয়ার জন্য দেওয়া হবে বিমানভাড়া। আর পড়াশোনা শেষে দেশে ফেরার সময়ও থাকছে বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা। এই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা শুধু উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগই পাবেন না; বরং জাপানের আধুনিক, নিরাপদ ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগও পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
এই স্কলারশিপের জন্য যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের অবশ্যই জাপানের বাইরে বসবাসরত হতে হবে। আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে অবশ্যই স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনকারীর স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীর জন্ম অবশ্যই ১৯৯০ সালের ২ এপ্রিলের পরে হতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। আর পিএইচডি প্রোগ্রামের তিন বছরের। এ সময়ে শিক্ষার্থীরা পূর্ণ অর্থায়ন ও গবেষণা সহায়তা পাবেন।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
বৈধ পাসপোর্টের সত্যায়িত অনুলিপি, পূর্ববর্তী সব শিক্ষাজীবনের নম্বরপত্র ও সনদ, পছন্দের বিষয় ও প্রস্তাবিত গবেষণা পরিকল্পনা, স্নাতকপর্যায়ের থিসিসের সারসংক্ষেপ এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্র (যদি থাকে), স্নাতক ডিগ্রি সনদ অথবা সম্ভাব্য স্নাতকোত্তীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্র, কমপক্ষে একজন শিক্ষকের সুপারিশপত্র ও ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষার নম্বরপত্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দক্ষতা সনদ।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ।
আজ শুক্রবার রাতে আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।
উপাচার্য বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়ানোর বিষয়টি শিগগির সমাধান করা হবে এবং তা তৃতীয় বর্ষ থেকে কার্যকর হবে। যারা এরই মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছে, তাদের ফি অ্যাডজাস্ট করা হবে।
উপাচার্য আরও বলেন, বর্তমান ফি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।
