রুমমেটকে ছুরিকাঘাত, ডাকসুর ভিপি প্রার্থী ‘জ্বালাময়ী জালাল’ হল থেকে বহিষ্কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমেদ ওরফে জ্বালাময়ী জালালকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে এই ঘটনা ঘটে। ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন জালালের রুমমেট রবিউল হক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-১৯ সেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত শিক্ষার্থীর ভাষ্যমতে, দীর্ঘদিন ধরে জালাল ও রবিউলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে জালাল কক্ষে এসে জোরে শব্দ করতে থাকেন। এতে রবিউলের ঘুম ভেঙে গেলে তিনি জালালকে শব্দ না করার অনুরোধ জানান। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে জালাল উত্তেজিত হয়ে রবিউলকে মারধর এবং ছুরিকাঘাত করেন।

আহত রবিউল হক বলেন, ‘সকালে আমার লাইব্রেরিতে যেতে হবে, তাই ঘুমে সমস্যা হচ্ছে—এ কথা বলার পর জালাল রেগে গিয়ে আমাকে বহিরাগত বলে গালি দিতে থাকে। প্রতিবাদ করলে সে আমার ওপর আক্রমণ করে।’

ঘটনার পরপরই হল প্রশাসন জালালকে আটক করে। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে জালাল আহমেদকে হল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের নৃশংস কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর ছাত্রত্ব বাতিলের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের জানান, জালাল আহমেদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এই ঘটনার কোনো প্রভাব আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে পড়বে না। জালালের বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিক অভিযোগ ছিল বলে জানালে প্রক্টর বলেন, ‘আজকের ঘটনার পর সব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।’

এদিকে, ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং হল প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগে প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে প্রক্টর বলেন, শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে পদ্ধতিগতভাবে তাদের দাবি জানালে তা বিবেচনা করা হবে।

জালাল আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ডাকসু নির্বাচনে সাবেক স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে প্রার্থিতা ঘোষণা করে আলোচনায় আসেন।

