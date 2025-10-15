Ajker Patrika
চাকসু নির্বাচনে ভোট পড়ল ৬৫ শতাংশ

চবি প্রতিনিধি 
বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। আজ দুপুর ১২টার পর তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। আজ দুপুর ১২টার পর তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে পাঁচটি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৫১৬ জনের মধ্যে ১৭ হাজার ৭১৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা মোট ভোটের ৬৫ শতাংশ।

আজ বুধবার রাতে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন এ তথ্য জানান।

মনির উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি কেন্দ্রে ৪০৩৬-এর মধ্যে ২৯০৮, সায়েন্স কেন্দ্রে ৪৫৫৮-এর মধ্যে ৩০৯৯, বিবিএ কেন্দ্রে ৭০৬৮-এর মধ্যে ৪২৭৯, সোশ্যাল সায়েন্স কেন্দ্রে ৬৬০৪-এর মধ্যে ৩৭৭৩ জন এবং কলা কেন্দ্রে ৫২৬৩-এর মধ্যে ৩৬১৯ জন ভোট দিয়েছেন।

এ ছাড়া চাকসু ভবনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কেন্দ্রে ৭৮ জন ভোটারের মধ্যে ৩৯ জন ভোট দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরশিক্ষাচাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
