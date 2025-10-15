চাকসু নির্বাচনে ভোট পড়ল ৬৫ শতাংশ

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে পাঁচটি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৫১৬ জনের মধ্যে ১৭ হাজার ৭১৭ জন শিক্ষার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা মোট ভোটের ৬৫ শতাংশ।
আজ বুধবার রাতে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন এ তথ্য জানান।
মনির উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি কেন্দ্রে ৪০৩৬-এর মধ্যে ২৯০৮, সায়েন্স কেন্দ্রে ৪৫৫৮-এর মধ্যে ৩০৯৯, বিবিএ কেন্দ্রে ৭০৬৮-এর মধ্যে ৪২৭৯, সোশ্যাল সায়েন্স কেন্দ্রে ৬৬০৪-এর মধ্যে ৩৭৭৩ জন এবং কলা কেন্দ্রে ৫২৬৩-এর মধ্যে ৩৬১৯ জন ভোট দিয়েছেন।
এ ছাড়া চাকসু ভবনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কেন্দ্রে ৭৮ জন ভোটারের মধ্যে ৩৯ জন ভোট দিয়েছেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিল্পী আব্দুর রশিদ ছাত্রাবাস কেন্দ্রে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। এ কেন্দ্রে মোট ১২৪টি ভোট পড়েছে। আজ বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে। প্যানেলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও প্রশাসনের ভূমিকাকেও দুষছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ বিকেল ৪টায় শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে ভোট গণনা। তবে এর আধা ঘণ্টা আগে থেকে বিবিএ অনুষদ ভবনের সামনে ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ছাড়া ভোট গণনা শুরুর পর এলইডি প্রজেক্টরে লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়াকে কেন
অনিয়মের অভিযোগ তুলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছেন ইনসানিয়াত বিপ্লব-সমর্থিত প্রার্থীরা। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নির্বাচন বর্জনের এ ঘোষণা দেন তাঁরা। যদিও নির্বাচনে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয়। এর পর থেকে ভোট গণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।