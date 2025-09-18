Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন: প্রচারে মুখর ক্যাম্পাস

  • ১১টি প্যানেল এবং স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৯০৩ জন প্রার্থী চালাচ্ছেন প্রচার
  • আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগও উঠেছে কোনো কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে
দীন ইসলাম, রাবি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ০৯
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী তাসিন খান। ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এই প্রার্থী গতকাল চারুকলা অনুষদে প্রচার চালান। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে এখন উৎসবের আমেজ। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ঘিরে এ আমেজ। কেননা ১১টি প্যানেল এবং স্বতন্ত্র মিলিয়ে ৯০৩ জন প্রার্থী চালাচ্ছেন প্রচার।

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার পরই প্রার্থীরা বিভিন্ন কৌশলে চালাচ্ছিলেন প্রচার। তবে গত রোববার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কর্মী-সমর্থকসহ প্রচারে নেমে পড়েন প্রার্থীরা। আর তাতেই উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয় ক্যাম্পাসে। আচরণবিধি অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের ২৪ ঘণ্টা আগপর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রার্থীরা প্রচারণা চালাতে পারবেন। আর ভোট অনুষ্ঠিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানিয়েছে, এবার রাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদ, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে ৯০৩ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদের বিপরীতে ২৪৮ জন, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ৫টি পদের বিপরীতে ৫৮ জন এবং ১৭টি হলে ১৫টি করে পদে লড়ছেন ৫৯৭ জন প্রার্থী। তাঁরা সবাই ১১টি প্যানেলের ব্যানারে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্যানেলগুলোর মধ্যে ছাত্রদল মনোনীত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’, ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’, ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’, ‘অপরাজেয় ৭১-অপ্রতিরোধ্য ২৪’, ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’, ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’, ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’, ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’, ‘ইউনাইটেড ফর রাইটস’ এবং ‘ইনডিপেনডেন্ট স্টুডেন্ট অ্যালায়েন্স’।

অনেক প্রার্থী গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর, পরিবহন মার্কেট, চারুকলা অনুষদ ও একাডেমিক ভবনসংলগ্ন সড়কগুলোয় লিফলেট বিতরণ করেন। ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির, জিএস প্রার্থী নাফিউল জীবন এবং এজিএস পদপ্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষাকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রচার চালাতে দেখা গেছে।

শেখ নূর উদ্দিন আবির বলেন, ‘ছাত্রদল সব সময় শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে। আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে যাচ্ছি, আমরা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।’

ভিপি প্রার্থী ও শাখা শিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা সবার অংশগ্রহণে একটা ইনক্লুসিভ প্যানেল দিয়েছি। শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর আস্থা রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।’

বিভিন্ন প্যানেলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রচারে পিছিয়ে নেই। এবার রাকসুতে সাবেক তিন সমন্বয়ক ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কাছে জুলাইয়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাম্পাসকে শিক্ষার্থীবান্ধব করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন।

প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘বিগত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে যৌক্তিক কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা আমাদের ভোট দেবেন আশা করি।’

এদিকে গত মঙ্গলবার ড. শামসুজ্জোহার কবরে ফুল প্রচার শুরু করে ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ফেডারেশনের যৌথ ‘রাকসু ফর র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ’ প্যানেল এবং শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে প্রচারের ঘোষণা দেয় গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের প্যানেল ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’। গতকালও ক্যাম্পাসের তাদের সরব উপস্থিতি দেখা গেছে।

এ ছাড়া ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্যানেল ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’ ও ছাত্র ইউনিয়ন-সমর্থিত ‘অপরাজেয় ৭১-অপ্রতিরোধ্য ২৪’ প্যানেলের প্রার্থীদেরও ক্যাম্পাসে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

রাকসুর ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী তাসিন খান। ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এ প্রার্থী বলেন, আচরণবিধি অনুযায়ী ক্লাস চলাকালীন প্রচারণা চালানোর কোনো নিয়ম নেই। অনেকেই প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রশাসন এখনো এর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাঁরা বিভিন্ন উপঢৌকন বা ফিস্টের আয়োজন করছেন; যা আচরণবিধির লঙ্ঘন।

রাবি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাকসু নির্বাচন ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
